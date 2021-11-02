Від сьогодні в громадському транспорті Тернополя діятимуть нові обмеження

Обмеження для пенсіонерів за віком у громадському транспорті вступають в дію з 2 листопада, оскільки 1 листопада – День усіх святих, коли на кладовищах відправляють поминальні панахиди та вшановують померлих, пише ЗЗ.

Щоб уникнути скупчення людей в громадському транспорті, 1 листопада збільшать кількість автобусів та маршруток, що курсуватимуть до кладовищ, а пенсіонери зможуть скористатися своїм правом безкоштовного проїзду, – каже начальник відділу транспортних мереж і зв’язку ТМР Олег Вітрук. З 2 листопада вступлять в дію нові обмеження для пенсіонерів щодо проїзду у громадському транспорті, які були затверджені рішенням штабу.

“Таке рішення прийнято, щоб ми могли уникнути скупчення людей на зупинках, у тому числі і школярів, і студентів, які добираються до навчальних закладів. Пропонуємо пільгові перевезення забезпечити з 10.00 до 16.00. У вихідні та святкові дні можемо обходитися без обмежень. Оскільки тоді менше навантаження на транспорт. Також ми пропонуємо завершити вакцинацію водіїв підприємств, які працюють у мережі Тернопільської громади. Зі своєї сторони ми вже дали доручення щодо учнів, щоб перевізники проінструктували водіїв з приводу того, щоб на зупинках першочергово здійснювати посадку учнів. Але якщо ми обмежимо пільги для пенсіонерів за віком, то це питання буде менш гострим і не допустить поширення коронавірусної хвороби”.

Додамо, 2 листопада на період дії установленого карантину на території Тернопільської громади перевезення пенсіонерів за віком буде здійснюватися без обмежень з понеділка до п’ятниці, починаючи з 10:00 год до 16:00 год та з 20:00 год до 23:00 год, в суботу і неділю, а також у святкові дні – без обмежень у часі за наявності електронних квитків «Соціальна карта тернополянина».