Понад 2 тисячі інсультів на рік трапляються у Тернополі

У Тернополі трапляється понад 2 тисячі інсультів на рік. Про це Cуспільному розповів нейрохірург 2 Тернопільської лікарні Петро Гудак. За його словами, при інсульті головне надати медичну допомогу людині якнайшвидше.

У другій Тернопільській лікарні оперують внутрішню сонну артерію пацієнта, в якого може статися інсульт. В операційній – 9 лікарів. Частина з них спостерігають за операцією через комп’ютер, каже нейрохірург Петро Гудак.

“Найважливіша внутрішня сонна артерія, звідки кров йде в головний мозок. Якщо вона звужена, то її треба розширити до її нормального розміру. І для цього ми ставимо стент в цій ділянці. Він розширить цю артерію, дасть можливість нормально забезпечити мозок кров’ю і киснем. Це не така проблема, яка сталася за секунду. Це є набута патологія і вона призвела до того, що в пацієнта є великий ризик ішемічного інсульту”, – каже Гудак.

Ішемічний інсульт – це порушення мозкового кровообігу, каже Петро Гудак. За його словами, через нестачу крові клітини мозку починають відмирати. Такий інсульт може спричинити коронавірус.

“Вже є загальновідомим те, що коронавірус підвищує згортання крові. У тих пацієнтів, у яких є уже перед захворюванням проблеми зі згортанням крові, або інші різні проблеми з серцем, аритмії, перенесені інфаркти, ураження судин як шиї, так і головного мозку, то безперечно, що вони є в групі ризику”, – каже Гудак.

При інсультах головне – якнайшвидше звернутися до лікаря, каже завідувачка неврологічного відділення Оксана Луків. За її словами, якщо пацієнту надають допомогу в перші 4 години, то він може одужати. Щомісяця, розповідає, в другу міську лікарню потрапляють від 10 до 15 людей з інсультами.

“Серед всіх інсультів, які проліковані, більше 10 % не буває. Зазвичай тільки до 10 % людей повертаються до нормального життя, до повсякденної роботи. А 90% залишаються інвалідами”, – розповіла Луків.

У 55-річного тернополянина Василя три дні тому в нього стався ішемічний інсульт.

“Затерпла щока, трошки затерпла губа, стало погано. І я передзвонив до лікарки дільничної, взяв таксі і приїхав до неї. Все було швидко, бо було таксі і лікар швидко зорієнтувався”, – каже Василь.

Людина з інсультом зазвичай не може посміхнутися або підняти руку. Про це розповів інструктор з першої допомоги “Червоного Хреста” Роман Радійовський.

“Щоб розпізнати інсульт, то потрібно попросити людину посміхнись, поговори і підняти руки. Коли ви просите людину посміхнутися, швидше за все, посмішка людини, в якої є підозра на інсульт, буде наполовину перекошена. Якщо людина підніме руки одночасно, то одна рука буде йти швидше, а друга повільніше. Також людина буде говорити з дуже сильним заплітанням язика”, – розповів Радійовський.

За даними Національної служби здоров’я, за 9 місяців цього року на Тернопільщині сталось майже 3 000 інсультів. Через це померли 306 людей, повідомив представник пресслужби НСЗУ Віталій Андронік. День боротьби з інсультом встановила Всесвітня організація боротьби з інсультом у 2006-му році. Мета – привернути увагу до проблем, судинно-мозкових захворювань.

Суспільне