На Тернопільщині ціла сім’я отруїлась невідомим газом. Можливо, через повітряні кульки

В перший день листопада в сімействі, що проживає в смт. Підволочиськ, стався нещасний випадок. Близько 09.00 годин в реанімаційне відділення місцевої лікарні госпіталізували чоловіка з дружиною та їх сина. Медики з’ясували, що у потерпілих отруєння невідомим газом.

На разі, життю людей загрози немає, а стан їх здоров’я стабілізується.

Як стало відомо «Погляду», в помешканні де проживали потерпілі, знайшли повітряні кульки, наповнені речовиною схожою на гелій. Кульки були приспущені, що могло стати причиною захворювання.