Офіційно: 12 жовтня найбільше нових інфікованих COVID-19 — у Тернополі, Монастириському, Тернопільському районах
Станом на 12 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 15987 випадках діагноз лабораторно підтверджений (14805 випадків – дорослі, 1182 випадки – діти), з них 203 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 11006 осіб.
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 4487 (2768 одужало, 47 летальних, 1672 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 777 (623 одужало, 8 летальних, 146 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 734 (346 одужало, 10 летальних, 378 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 780 (561 одужало, 16 летальних, 203 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 709 (597 одужало, 9 летальних , 103 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 719 (475 одужало, 16 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 228 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 809 (537 одужало, 9 летальних, 263 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 392 (307 одужало, 1 летальний, 84 продовжують хворіти);
– Козівський район – 477 (316 одужало, 4 летальних, 157 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1027 (789 одужало, 16 летальних, 222 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 439 (334 одужало, 2 летальних, 103 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 630 (533 одужало, 10 летальних, 87 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 419 (282 одужало, 4 летальних, 133 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 161 (100 одужало, 3 летальних, 58 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 582 (379 одужало, 10 летальних, 193 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 1262 (879 одужало, 11 летальних, 372 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 1093 (836 одужало, 12 летальних, 245 продовжують хворіти);
– Шумський район – 490 (344 одужало, 14 летальних, 132 продовжують хворіти);
За попередню добу:
видужало 78 осіб;
проведено 615 досліджень методом ПЛР;
підтверджено 194 випадки зараження вірусом COVID-19.
зареєстровано 0 летальних випадків.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (45 осіб)
Бережанський район (7 осіб):
• м. Бережани – 5
• с. Посухів – 2
Борщівський район (15 осіб):
• смт Мельниця-Подільська – 9
• с. Вільховець – 1
• с. Грошова – 2
• с. Зелене – 1
• с. Більче-Золоте – 1
• с. Шершенівка – 1
Бучацький район (17 осіб):
• м. Бучач – 8
• с. Бариш – 1
• с. Осівці – 1
• с. Матеушівка – 1
• с. Переволока – 1
• с. Бобулинці – 3
• с. Берем’яни – 2
Гусятинський район (17 осіб):
• смт Гусятин – 4
• с. Суходіл – 2
• м. Копичинці – 6
• с. Вікно – 2
• с. Вільхівчик – 1
• с. Васильківці – 2
Заліщицький район (5 осіб):
• м. Заліщики – 2
• с. Мишків – 2
• с. Дунів – 1
Збаразький район (3 особи):
• с. Доброводи– 1
• с. Кобилля – 1
• с. Романове Село – 1
Зборівський район (1 особа):
• смт Залізці – 1
Козівський район (2 особи):
• смт Козова – 2
Кременецький район (6 осіб):
• м. Кременець – 2
• м. Почаїв – 2
• с. Сапанів – 1
• с. Катеринівка – 1
️Лановецький район (3 особи):
• м. Ланівці – 2
• с. Нападівка – 1
️Монастириський район (22 особи):
• м. Монастириська – 11
• сел. Коропець – 2
• с. Григорів – 2
• с. Доброводи – 2
• с. Вербка – 1
• с. Ковалівка – 1
• с. Горішня Слобідка – 1
• с. Гончарівка – 1
• с. Дубенка – 1
Підволочиський район (4 особи):
• с. Галущинці – 1
• с. Лисичинці – 1
• с. Токи – 2
Підгаєцький район (10 осіб):
• м. Підгайці – 6
• с. Старе Місто – 2
• с. Яблунівка – 1
Теребовлянський район (1 особа):
• м. Теребовля – 1
Тернопільський район (22 особи):
• с. Чернилів-Руський – 2
• с. Настасів – 4
• с. Товстолуг – 1
• с. Дичків – 1
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Лучка – 1
• с. Довжанка – 2
• с. Забойки – 1
• с. Мишковичі – 1
• с. Красівка – 2
• с. Великі Гаї – 2
• с. Застінка – 2
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Плотича – 1
️Чортківський район (14 осіб):
• м. Чортків – 7
• с. Нагірянка – 2
• с. Ромашівка – 1
• с. Давидківці – 1
• с. Горішня Вигнанка – 1
• с. Улашківці – 1
• с. Милівці – 1
Шумський район (0 осіб)