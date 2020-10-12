Офіційно: 12 жовтня найбільше нових інфікованих COVID-19 — у Тернополі, Монастириському, Тернопільському районах

Станом на 12 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 15987 випадках діагноз лабораторно підтверджений (14805 випадків – дорослі, 1182 випадки – діти), з них 203 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 11006 осіб.

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 4487 (2768 одужало, 47 летальних, 1672 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 777 (623 одужало, 8 летальних, 146 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 734 (346 одужало, 10 летальних, 378 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 780 (561 одужало, 16 летальних, 203 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 709 (597 одужало, 9 летальних , 103 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 719 (475 одужало, 16 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 228 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 809 (537 одужало, 9 летальних, 263 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 392 (307 одужало, 1 летальний, 84 продовжують хворіти);

– Козівський район – 477 (316 одужало, 4 летальних, 157 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1027 (789 одужало, 16 летальних, 222 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 439 (334 одужало, 2 летальних, 103 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 630 (533 одужало, 10 летальних, 87 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 419 (282 одужало, 4 летальних, 133 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 161 (100 одужало, 3 летальних, 58 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 582 (379 одужало, 10 летальних, 193 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 1262 (879 одужало, 11 летальних, 372 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 1093 (836 одужало, 12 летальних, 245 продовжують хворіти);

– Шумський район – 490 (344 одужало, 14 летальних, 132 продовжують хворіти);

За попередню добу:

видужало 78 осіб;

проведено 615 досліджень методом ПЛР;

підтверджено 194 випадки зараження вірусом COVID-19.

зареєстровано 0 летальних випадків.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (45 осіб)

Бережанський район (7 осіб):

• м. Бережани – 5

• с. Посухів – 2

Борщівський район (15 осіб):

• смт Мельниця-Подільська – 9

• с. Вільховець – 1

• с. Грошова – 2

• с. Зелене – 1

• с. Більче-Золоте – 1

• с. Шершенівка – 1

Бучацький район (17 осіб):

• м. Бучач – 8

• с. Бариш – 1

• с. Осівці – 1

• с. Матеушівка – 1

• с. Переволока – 1

• с. Бобулинці – 3

• с. Берем’яни – 2

Гусятинський район (17 осіб):

• смт Гусятин – 4

• с. Суходіл – 2

• м. Копичинці – 6

• с. Вікно – 2

• с. Вільхівчик – 1

• с. Васильківці – 2

Заліщицький район (5 осіб):

• м. Заліщики – 2

• с. Мишків – 2

• с. Дунів – 1

Збаразький район (3 особи):

• с. Доброводи– 1

• с. Кобилля – 1

• с. Романове Село – 1

Зборівський район (1 особа):

• смт Залізці – 1

Козівський район (2 особи):

• смт Козова – 2

Кременецький район (6 осіб):

• м. Кременець – 2

• м. Почаїв – 2

• с. Сапанів – 1

• с. Катеринівка – 1

Лановецький район (3 особи):

• м. Ланівці – 2

• с. Нападівка – 1

Монастириський район (22 особи):

• м. Монастириська – 11

• сел. Коропець – 2

• с. Григорів – 2

• с. Доброводи – 2

• с. Вербка – 1

• с. Ковалівка – 1

• с. Горішня Слобідка – 1

• с. Гончарівка – 1

• с. Дубенка – 1

Підволочиський район (4 особи):

• с. Галущинці – 1

• с. Лисичинці – 1

• с. Токи – 2

Підгаєцький район (10 осіб):

• м. Підгайці – 6

• с. Старе Місто – 2

• с. Яблунівка – 1

Теребовлянський район (1 особа):

• м. Теребовля – 1

Тернопільський район (22 особи):

• с. Чернилів-Руський – 2

• с. Настасів – 4

• с. Товстолуг – 1

• с. Дичків – 1

• смт Велика Березовиця – 1

• с. Лучка – 1

• с. Довжанка – 2

• с. Забойки – 1

• с. Мишковичі – 1

• с. Красівка – 2

• с. Великі Гаї – 2

• с. Застінка – 2

• с. Великий Глибочок – 1

• с. Плотича – 1

Чортківський район (14 осіб):

• м. Чортків – 7

• с. Нагірянка – 2

• с. Ромашівка – 1

• с. Давидківці – 1

• с. Горішня Вигнанка – 1

• с. Улашківці – 1

• с. Милівці – 1

Шумський район (0 осіб)