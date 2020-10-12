Тернопільщина: в ВО «Батьківщина» заявили, що чоловік з ножем погрожував їхньому агітатору

10 жовтня між 12 та 13 годинами на вулиці Злуки у місті Тернополі невідомий чоловік порізав брендований намет ВО «Батьківщина» та погрожував агітатору. Поліція затримала зловмисника. Близько 17 години представники цієї політичної сили повідомили ОПОРІ, що невідомий повернувся на місце події і вдарив агітатора ВО «Батьківщина». Кандидат у депутати до Тернопільської міської ради від ВО «Батьківщина» готує заяву в поліцію щодо перешкоджання ведення передвиборної агітації.

Хлопець, який перебував у брендованому наметі ВО «Батьківщина», розповів ОПОРІ, що чоловік років 40 під’їхав до намету на велосипеді, взяв газету, від’їхав, а потім повернувся, почав лаятися і погрожувати йому спочатку словесно, а тоді ножем. Невідомий чоловік порізав одну із стінок агітаційного намету.

Кандидат у депутати до Тернопільської міської ради ВО «Батьківщина» Юрій Вересюк розповів ОПОРІ, що це він викликав поліцію на місце події і написав заяву в правоохоронні органи з проханням з’ясувати всі обставини. Він пояснив, що волонтер, який був у агітаційному наметі, повідомив про чоловіка, який йому погрожує: «Не просто погрожував, а витягнув ножа і кидався на людей, в тому числі сторонніх. Це неадекватний був чоловік». Із розповіді кандидата стало зрозуміло, що зловмисник поїхав з місця події, але згодом повернувся і поліція його затримала.