Все об уровне B2
Свободное владение иностранным языком — преимущество, благодаря которому можно получить высокооплачиваемую должность, завести новых друзей и комфортно чувствовать себя в поездках за рубеж. Поэтому люди разного возраста записываются на языковые курсы и начинают обучение. На начальном этапе определяется уровень знаний. Это можно сделать с помощью специально разработанных тестов. Объективная оценка поможет грамотно спланировать процесс обучения и сделать его более эффективным.
Для описания уровня владения английским используется шкала CEFR, признанная во всем мире, которая включает следующие уровни:
Elementary (A1). Человек понимает и владеет базовыми словами, фразами, может моделировать различные типовые ситуации в виде короткого диалога, читать простые тексты, а также знает базовую грамматику.
Pre-Intermediate (A2). Предполагает умение подробно рассказать о себе, читать более сложные тексты, писать короткие эссе и более глубокое изучение грамматики.
Intermediate (B1). Человек может читать новости и смотреть англоязычные видео с субтитрами.
Upper-Intermediate (B2). Человек может свободно разговаривать с иностранцами и смотреть видео как с субтитрами, так и без них.
Advanced (C1). Этот уровень предполагает свободное общение с носителями английского языка.
Proficiency (C2) — высший уровень знания английского, приближенный к уровню носителя языка.
Подробнее об уровне B2
Достигнув уровня B2, человек абсолютно комфортно чувствует себя в англоязычной среде и может не только путешествовать, но и переехать за границу для постоянного проживания. Именно этот уровень обычно требуют как украинские, так и зарубежные работодатели.
Человек достиг уровня Upper-Intermediate, если может:
высказывать свое мнение, подробно описывать различные эмоции;
легко общаться на повседневные темы;
читать прессу и книги на английском;
понимать содержание англоязычных интервью, радиопередач, телевизионных шоу и фильмов;
писать объемные тексты на разнообразные темы, деловые и личные письма.
Уровень Upper Intermediate предполагает наличие активного словарного запаса от 3000 слов, умение использовать фразеологизмы и сравнения.
Как ускорить прогресс в изучении английского: советы для уровня B2
Чтобы сделать процесс обучения более эффективным, можно воспользоваться несколькими советами:
Читайте неадаптированную литературу, лучше современную легкую прозу.
Слушайте подкасты Learn English Podcats от British Council или 6 Minute English от BBC.
Найдите англоязычных друзей по переписке.
Объедините изучение английского языка с предметами из вашей области интересов. Для этого можно воспользоваться бесплатными образовательными курсами на Coursera, edX или FutureLearn.
Достигнув уровня B2, не останавливайтесь, ведь потенциал английского языка неисчерпаем. Следующая ступень — уровень C1 (Advanced), а потом и C2 (Proficiency).