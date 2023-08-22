Все об уровне B2



Свободное владение иностранным языком — преимущество, благодаря которому можно получить высокооплачиваемую должность, завести новых друзей и комфортно чувствовать себя в поездках за рубеж. Поэтому люди разного возраста записываются на языковые курсы и начинают обучение. На начальном этапе определяется уровень знаний. Это можно сделать с помощью специально разработанных тестов. Объективная оценка поможет грамотно спланировать процесс обучения и сделать его более эффективным.

Для описания уровня владения английским используется шкала CEFR, признанная во всем мире, которая включает следующие уровни:

Elementary (A1). Человек понимает и владеет базовыми словами, фразами, может моделировать различные типовые ситуации в виде короткого диалога, читать простые тексты, а также знает базовую грамматику. Pre-Intermediate (A2). Предполагает умение подробно рассказать о себе, читать более сложные тексты, писать короткие эссе и более глубокое изучение грамматики. Intermediate (B1). Человек может читать новости и смотреть англоязычные видео с субтитрами. Upper-Intermediate (B2). Человек может свободно разговаривать с иностранцами и смотреть видео как с субтитрами, так и без них. Advanced (C1). Этот уровень предполагает свободное общение с носителями английского языка. Proficiency (C2) — высший уровень знания английского, приближенный к уровню носителя языка.





Подробнее об уровне B2

Достигнув уровня B2, человек абсолютно комфортно чувствует себя в англоязычной среде и может не только путешествовать, но и переехать за границу для постоянного проживания. Именно этот уровень обычно требуют как украинские, так и зарубежные работодатели.

Человек достиг уровня Upper-Intermediate, если может:

высказывать свое мнение, подробно описывать различные эмоции;

легко общаться на повседневные темы;

читать прессу и книги на английском;

понимать содержание англоязычных интервью, радиопередач, телевизионных шоу и фильмов;

писать объемные тексты на разнообразные темы, деловые и личные письма.

Уровень Upper Intermediate предполагает наличие активного словарного запаса от 3000 слов, умение использовать фразеологизмы и сравнения.

Как ускорить прогресс в изучении английского: советы для уровня B2

Чтобы сделать процесс обучения более эффективным, можно воспользоваться несколькими советами:

Читайте неадаптированную литературу, лучше современную легкую прозу. Слушайте подкасты Learn English Podcats от British Council или 6 Minute English от BBC. Найдите англоязычных друзей по переписке.



Объедините изучение английского языка с предметами из вашей области интересов. Для этого можно воспользоваться бесплатными образовательными курсами на Coursera, edX или FutureLearn.

Достигнув уровня B2, не останавливайтесь, ведь потенциал английского языка неисчерпаем. Следующая ступень — уровень C1 (Advanced), а потом и C2 (Proficiency).