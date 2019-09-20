Лановецький зооботсад: факти проти міфів
Впродовж 80-90-х років Лановецький зооботсад був одним з найулюбленіших місць для дорослих та дітей. Та з роками ситуація лише погіршувалась і цей процес був тривалим. З приходом до влади команда Романа Казновецького поставила перед собою одне з пріоритетних завдань щодо відновлення нашого зооботсаду.
У липні 2016 року на замовлення Лановецької міської ради розроблено проект генерального плану благоустрою території зоологічного парку “Лановецький зооботсад”.
Відповідно до вимог генерального плану була запланована серія початкових та підготовчих робіт. І вже у 2017 році розпочато поточний ремонт існуючої інженерної гідротехнічної інфраструктури з метою ліквідації підтоплення і забезпечення водовідведення з території. Побудовано нову каналізаційно-насосну станцію, яка повністю забезпечила усунення витоку стоків в парку. Також відбувалося зачищення від зайвих зелених насаджень та спільні толоки.
Повна реконструкція нашого зооботсаду – завдання цілком підйомне. Але з іншого боку, загальна сума усіх робіт є не підйомною для бюджету нашої громади. Тому проект подали на конкурсний відбір для фінансування Державним фондом регіонального розвитку. А вже 6 червня цього року схвалено як такий, що буде реалізовуватися за кошти фонду.
Розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації №356-од від 12.06.2019 року замовником будівництва об’єкту “Лановецький зообосад” визначено Управління капітального будівництва ТОДА. Тобто відповідальним за просування робіт на об’єкті є замовник, а не Лановецька міська рада.
Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 05.07.2019 року №492-р до обласного бюджету з метою забезпечення робіт спрямовано 4 000 000 грн (перша черга).
Із бюджету громади рішенням сесії міської ради №1121 від 12.07.2019 року передбачено співфінансування до обласного бюджету на суму 571 500 грн. Кошти буде передано у вигляді міжбюджетного трансферту.
Проте у серпні виплати від Державного фонду регіонального розвитку, які Уряд розподілив на розвиток малих міст України, було затримано Міністерством фінансів. Враховуючи ситуацію, що склалася, міський голова Роман Казновецький звернувся у відео до Президента України Володимира Зеленського із закликом відновити виплати, адже від них залежить розвиток нашої громади.
Ми також занепокоєні тим, що у зв’язку із погіршенням погодних умов, початок робіт знову можуть відтермінувати. Проте просимо усіх небайдужих мешканців громади бути тактовними, перевіряти усі факти перед висловлюванням тої чи іншої точки зору та з розумінням ставитися до цієї ситуації. Ми, в свою чергу, докладемо максимальних зусиль для пришвидшення процесу реалізації проекту. Наше майбутнє залежить від кожного з нас!