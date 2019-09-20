Лановецький зооботсад: факти проти міфів

Впродовж 80-90-х років Лановецький зооботсад був одним з найулюбленіших місць для дорослих та дітей. Та з роками ситуація лише погіршувалась і цей процес був тривалим. З приходом до влади команда Романа Казновецького поставила перед собою одне з пріоритетних завдань щодо відновлення нашого зооботсаду.

У липні 2016 року на замовлення Лановецької міської ради розроблено проект генерального плану благоустрою території зоологічного парку “Лановецький зооботсад”.

Відповідно до вимог генерального плану була запланована серія початкових та підготовчих робіт. І вже у 2017 році розпочато поточний ремонт існуючої інженерної гідротехнічної інфраструктури з метою ліквідації підтоплення і забезпечення водовідведення з території. Побудовано нову каналізаційно-насосну станцію, яка повністю забезпечила усунення витоку стоків в парку. Також відбувалося зачищення від зайвих зелених насаджень та спільні толоки.