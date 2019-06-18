Війна за парк Національного відродження продовжується: на черзі судова експертиза

Питання збереження зелених зон у Тернополі впродовж останніх кількох років стає дедалі гострішим. Жителі міста як ніхто знають про тернистий шлях відвойовування парків із рук забудовників і продовжують невпинно виборювати право на збереження зеленого простору.

Магічне перевтілення з еко-готелю у вуличну академію

П’ять років тому було видано перший дозвіл на ведення будівельних робіт у парку Національного відродження. Мабуть, не випадково в цей день уся увага громади була прикута до буремних подій, що відбувалися у самому серці України. Тоді на майдані вибухали гранати, лунали постріли та гинули люди, яких згодом назвуть Героями Небесної сотні. На майдані пліч-о-пліч виборювали своє право на свободу і краще життя багато українців, зокрема й тернополяни. Як не прикро, але велика кількість людей віддали за це найцінніше – своє життя. У той же день в Тернополі провели одну з наймасштабніших земельних оборудок. А саме – віддали 0,6 га парку під будівництво, це було цинічно зроблено всупереч усім містобудівним документам, Генплану, плану зонування.

Спочатку на території парку хотіли збудувати готель. Це рішення місцевих можновладців так обурило містян, що вони не тільки чергували цілодобово на місці забудови, а в прямому сенсі лягали під колеса автівок, що перевозили будівельні матеріали. Тоді забудовники, так би мовити, затихли і почали роботу з документами, аби комар носа не підточив. Після впорядкування документації будівництво розпочалося знову, і хоча назва нова – вулична академія, та суть незмінна, адже цільове призначення земельної ділянки – будівництво готелю з закладом громадського харчування.

Навіть «заручилися» підтримкою відомого футболіста Романа Зозулі, який, як виявилося згодом, ні сном ні духом не чув про скандальне будівництво, вже не кажучи про те, що має якесь до нього відношення. Активна хвиля громадської незгоди з рішеннями можновладців припала на літо 2018 року. Саме тоді забудовник скористався послугами молодиків спортивної статури (у народі – «тітушок»), які захищають його інтереси цілодобово. Тоді місцеві мешканці створили ініціативну групу і боротьба перейшла у площину судову. У жовтні Юлія Мамчак подала позов до Тернопільського окружного адміністративного суду.

Нещодавно до Тернополя приїздили експерти з Київського науково-дослідного інституту судових експертиз для того, аби провести спеціальну геодезичну експертизу. Наші журналісти не могли оминути увагою цю новину та поспілкувались із громадськими активістами, які відвідали місце забудови, та експертами і з’ясували, що ж відбувається насправді.

«Гроші на експертизу збирали мало не всім світом, бо вона дуже дорога»

– Які висновки будуть – не відомо, адже необхідно провести великий обсяг роботи, задіяти відповідне програмне забезпечення. Коли буде готова експертиза, сказати не можу, бо у нас дуже велика завантаженість. Зараз ми визначили межі будівельного майданчика і будемо визначати пляму забудови об’єкта, який будується. Законно це чи ні, зможе відповісти лише суд, – прокоментував експерт із питань землеустрою та оцінки земель Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Юрій Бікус.

Тим часом експерти визначали координати будівельного майданчика за допомогою електронного тахеометра, фотографували місце забудови та знімали його з висоти за допомогою дрона. Представників будівельника на майданчику не було, за усім спостерігав з другого поверху охоронець будівництва.

– Оскільки було дуже багато спірних питань у документації, а жоден суддя не є експертом із містобудування або проектної документації, то виникла необхідність довести правильність або неправильність оформлення документів і реальність забудови її назві у проектній документації. Для цього нам потрібен висновок експерта, адже він не ставиться під сумнів у тому випадку, якщо експертиза призначена судом. Ми подали клопотання, яке стосувалося призначення судової експертизи, з переліком запитань: чи відповідає будівництво проектній документації; чи відповідає проектна документація цільовому використанню землі; чи відповідає оформлення документів вимогам законодавства; чи відповідає по факту збудований об’єкт тому, що вказано в документах. Зараз експерти роблять геодезичні вимірювання, аналізують територію розташування. Генеральний план, відповідність зон будівництву, вказаному в документації. Взагалі таких експертних інститутів, які б могли провести дану експертизу, два, вони територіально розміщені у Києві та Чернігові. Ми підтвердили можливість її проведення цієї експертизи київськими фахівцями. Гроші на експертизу збирали мало не всім світом, бо вона дуже дорога. За неї ми заплатили близько 25 тисяч і насправді дуже сподіваємося, що завдяки цій експертизі буде доведено, що в парку будувати не можна, – розповідає громадська активістка Юлія Мамчак.

– У Генеральному плані, який був розроблений у 2008 році та затверджений у 2010-му ще за каденції мера Романа Заставного, на території забудови були зелені насадження загального користування. Взагалі-то цей заасфальтований майданчик призначений для культурно-просвітницьких цілей, наприклад, як танцювальний, такий культурний простір обов’язковий для парків. У 2012 році ця територія виведена за межі парку. Тоді, пригадую, Сергій Віталійович мотивував це тим, що майданчик заасфальтований і на ньому не ростуть дерева, значить, парк тут не можливий. Але було б дивно, якби на танцювальному майданчику вони росли, чи не так? У Генеральному плані ця територія залишилася зеленими насадженнями загального користування, а в плані зонування – зоною парків і бульварів. Згідно з законодавством України, план зонування території повинен відповідати Генеральному плану. Тому таке рішення мало би бути скасовано, а винні притягнуті до відповідальності. Але в 2014 році було прийнято новий план зонування, де вже було вказано, що ця територія – не зелені насадження. Тим більше в той час, коли починалося будівництво, діяв мораторій на заборону зменшення площ земельних насаджень. Окрім того, якби це був парк, земельну ділянку виділили б у межах майданчика, а як ми бачимо, на все віддали 0,6 га, і навіть ці дерева, які ви зараз бачите, підуть під забудову. Я чув, що міський голова заявив, щоби люди не хвилювалися, бо забудова буде тільки на території асфальтованого майданчика. Мабуть, обманути нас хочуть, бо земельна ділянка виділена і на ній будуватимуть увесь комплекс споруд, які необхідні для діяльності готелю. Незважаючи на те, що ділянка була під арештом, протестували люди, поліція стала на сторону порушників законодавства. Вона арештовувала громадських активістів і фактично покривала це будівництво. Якщо це готель, то тут має бути стоянка, розрахована принаймні на один автобус, а взагалі подейкують, що тут буде 24 паркувальних місця. Будівництво знаходиться дуже близько до зелених насаджень, тому за пожежними нормами їх необхідно буде вирізати, – доповнив відомий тернопільський архітектор, громадський активіст Олег Фостяк.

Подейкують, що в скорому часі у парку варто очікувати напливу «тітушок»

Не можемо не згадати випадок, який стався у сусідній області. У Львові суд зобов’язав здійснити демонтаж незаконно зведеного багатоповерхового будинку. Це рішення можна вважати доленосним у такій категорії справ. Щоправда, на це була й воля місцевої ради, яка виділила ДАБІ майже 3 мільйони гривень для знесення незаконної 7-поверхівки. У нашому ж випадку на таку лояльність міської влади розраховувати не варто. Адже можновладці навіть не знайшли сил та часу, аби обговорити таке важливе питання, як виведення земельної ділянки з меж парків, із основним розпорядником комунального майна міста – тернопільською громадою, вже не кажучи про будівництво готелю.

Тим часом містом ширяться чутки, що вже розпочався «кастинг» хлопців спортивної статури, які повинні забезпечити безперешкодну зрізку дерев. Подейкують, що такий робочий день оцінили у 50 євро. І це вже викликає занепокоєння, адже, як ведеться, диму без вогню не буває. Що буде далі і як розвиватимуться події в парку Національного відродження, не відомо. Зрозуміло лише одне, поки активісти судяться, будівництво продовжується і над кронами дерев уже впевнено виглядає 6 поверх так званої вуличної академії.

Іван Білий