На Тернопільщині внаслідок нічної ДТП троє людей опинились в лікарні

В ніч з 14 на 15 червня На автодорозі поблизу с. Ліски Збаразького району відбулося зіткнення автомобілів «Reno Master» та «Volkcwagen Pasat». Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувались водій та два пасажири «Volkcwagen Pasat». Їх з травмами різного ступеня госпіталізували в Збаразьку районну лікарню

А вже 16 червня відбулось ще одне ДТП за участю «Renault Master». Близько 17.00 годин в с. Озерна Зборівського району на стоянці поблизу кафе «Зупинка» відбулось зіткнення вищезазначеного автомобіля та «Ford Escort».

Внаслідок ДТП травмований 30-річний водій автомобіля «Ford Escort», місцевий житель, якого з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, забій грудної клітки, підозра на алкогольне сп’яніння» госпіталізовано в Зборівську районну лікарню.