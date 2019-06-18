У Тернополі велосипедист потрапив у лікарню після зіткнення з позашляховиком

Дорожньо-транспортна пригода сталась 15 червня на виїзді з м. Тернополя в напрямку Підволочиська. Близько 16.00 годин водій автомобіля «Toyota Land Cruiser Prado» здійснив наїзд на велосипедиста, місцевого жителя.

Внаслідок ДТП, 27-річного потерпілого, з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана правої брови, гематома правої верхньої повіки» госпіталізовано в Тернопільську університетську лікарню.