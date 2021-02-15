Президент призначив нових голів Чортківської, Тернопільської та Кременецької РДА
Голова обласної державної адміністрації Володимир Труш
представив новопризначених голів трьох райдержадміністрацій згідно нового адміністративно-територіального поділу.
Згідно з розпорядженням Президента України Володимира Зеленського, головою Чортківської райдержадміністрації призначено Володимира Васильовича Шипітка, Тернопільської райдержадміністрації – Ярослава Миколайовича Матвійчука, головою Кременецької райдержадміністрації – Віталія Ярославовича Кудлака.
«Ми очікуємо від кожного з вас чітких та дієвих кроків, швидкого реагування на стан справ в об `єднаних районах, ефективного використання коштів та наповнення місцевих бюджетів. Також важливим є завершення процесу децентралізації та формування команд на місцях. Я сподіваюся, що новопризначені керівники впораються з усіма поставленими завданнями та виправдають всі надії, які ми на них покладаємо!», – наголосив голова обласної державної адміністрації Володимир Труш.