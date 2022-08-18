Військовий ЗСУ просить митрополита УГКЦ зупинити незаконне будівництво багатоповерхівки у Тернополі

Захисник, який сьогодні служить у ЗСУ, а в мирному житті – депутат Тернопільської обласної ради Олег Любінський звернувся з відкритим листом до міського голови Тернополя Сергія Надала та митрополита УГКЦ Василія Семенюка, щоб зупинити незаконне будівництво багатоквартирного житлового будинку у файному місті.

Мова йде про зведення багатоповерхового житлового будинку з нежитловими приміщеннями громадського та релігійного призначення по вул. А. Чайковського, Малишка, Слівенська у місті Тернопіль, замовником у документах вказана Парафія Української Греко-Католицької Церкви Пресвятої Тройці Тернопільсько-Зборівської Єпархії.

Ще одним замовником у проєкті є Обслуговуючий кооператив «Слівен 21».

Площа забудови становитиме 1795,41 на площі ділянки 0,5265 га.

Увагу на той факт, що на території парафії УГКЦ будують житловий багатоповерховий будинок звернули самі жителі Тернополя, згодом до них приєдналися громадські активісти та колишні депутати ТМР.

«Можу сказати лише одне: парафія Української Греко-Католицької Церкви має хороший смак і стиль!», – зазначив Максим Черкашин, громадський активіст.

«По цьому конкретному випадку ситуація абсурдна ще з однієї причини. Депутати довго не погоджувались дати там церкві пів гектара. Тоді до частини обранців почали ходити і парафіяни, і священник з приблизним меседжем: «Ви не даєте нам бо хочете віддати комусь під будову. Ми ж хочемо захистити ділянку храмом. Для людей! Для дітей! Для збереження зелених зон». Але, вочевидь, щось пішло не так. Чому пишу на цю тему? Попросили поради як те все заблокувати місцеві люди. Припускаю, що будова суперечитиме і Генплану, і церковному статуту, і інтересам вищих церковних чинів – які «з людьми і в правді». Думаю і міська влада мала б втрутитись в справу не чекаючи протестів і судів», — написав Андрій Шкула, колишній депутат ТМР, а сьогодні діючий депутат Тернопільської районної ради.

Враховуючи суспільний резонанс, і не зважаючи, на те, що Олег Любінський сьогодні у складі ЗСУ воює на передовій, депутат звернувся з відкритим листом з вимогою – надати усі відповідні документи та припинити незаконне будівництво на території парафії УГКЦ у Тернополі.

“Прошу надати мені копії наступних документів – рішення Тернопільської міської ради про погодження будівництва, копію інвестиційного договору, наказ управлінння архітектури, містобудування та кадастру, будівельний паспорт, і які приміщення релігійного призначення будуть розташовані у багатоквартирному житловому комплексі”, – йдеться у листі Олега Любінського до Сергія Надала та Василія Семенюка.

Також у своєму зверненні депутат, який сьогодні є військовим наголошує, що раніше проводився збір підписів жителів прилеглих багатоповерхівок про недопущення зведення житлових будинків на вказаній території.

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