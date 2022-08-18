16:13 | 18.08.2022
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Від початку війни на Тернопільщині з роботи звільнилися майже 200 вчителів

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На жаль, від початку повномасштабних воєнних дій звільнилися на Тернопільщині з роботи за власною ініціативою 188 педагогічних працівників (1,2% від загальної чисельності), з частиною педагогічних працівниківпризупинено строкові трудові договори: 218 (близько 1,5%). Відповідно зросла й кількість вакантних посад педпрацівників, що становить 83,5 ставок, серед них – 11 вакансій керівників.

Основними вакантними спеціальностями в закладах загальної середньої освіти Тернопільської області є посади вчителів фізики, математики, інформатики, української та англійської мов, фізичної культури та трудового навчання, а також практичних психологів і соціальних педагогів. За межами України тепер перебувають близько 500 педагогічних працівників, кожен десятий з них не планує повертатися до роботи з початком нового навчального року.

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