Місцеві ділки продовжують забудовувати халабудами зелені зони Тернополя. Про це повідомляють на сторінці “Сили Людей” у мережі Фейсбук.

На час війни команда «Сили Людей» Тернополя прийняла рішення зосередити всі свої сили на наближенні нашої головної і найбажанішої Перемоги – над рашистською федерацією. Але ми не можемо не відреагувати на одну, не пов’язану з війною, ситуацію в нашому місці.

Поки десятки тисяч тернополян боронять Україну від русні на фронті та волонтерять, окремі хитрі земельні ділки нахабно забудовують зелені зони.

Не дивлячись на активну позицію тернополян проти забудови однієї з небагатьох зелених зон на вулиці Торговиця (колишня Живова) – горе-бізнесмени взялись будувати свої кіоски-халабуди безпосередньо на зеленій галявині, на якій волонтери минулого року висадили нові дерева.

Нагадаємо, що скандальна земельна ділянка надана земельним ділкам за так званою «сервітутною схемою».

У даному випадку – 12 м.кв. були надані в оренду громадянину Стукову Андрію Анатолійовичу «для обслуговування занедбаного непрацюючого кіоску по ремонту взуття», а додатково цьому ж «бізнесмену» 560 м.кв. надано на правах сервітуту (навіть не в оренду!) «для розміщення та обслуговування групи тимчасових споруд для проведення підприємницької діяльності».

Щодо даної земельної оборудки й зеленої зони порушувалась кримінальна справа, відбувались неодноразові протести, толоки з прибирання території та висадка нових дерев на місці зрізаних.

Але, як бачимо, ніщо не зупиняє нахабних забудовників.

Публічно звертаємось до міського голови Тернополя Сергія Надала, керівництва військової адміністрації та керівників усіх правоохоронних органів вчинити всі дії по зупинці будівництва, демонтажу споруджених конструкцій та повернення земельної ділянки до початкового стану – зелена зона-сквер.

Якщо ж жодної реакції не буде, то в тернополян не буде іншого виходу, як після Перемоги проводити жорсткі акції прямої дії та супротиву. І наша команда, як завжди, буде долучатись до них.

Але ми щиро б не хотіли, щоб бавовна приходила у гості ні до кого іншого окрім російських загарбників.

Нешановні підприємці та представники влади, які їм допомагають, не перетворюйтесь на внутрішніх окупантів, не крадіть землю у тернополян!