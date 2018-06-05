У Тернополі заради власних інтересів партії Порошенка та “Свободи” пішли проти людей

Сьогодні у Білому домі дуже гаряче. Депутати обласної ради намагаються всіма силами догодити тернопільському меру Сергію Надалу і приєднати довколішні села до міста. Чотири з п’яти пропонованих проектів рішень передбачають доєднання сіл до обласного центру. Зміни, які унеможливлюють це, депутати від БПП та “Свободи” не голосують. І цьому є причина, досить банальна на перший погляд.

Нещодавно Сергій Надал своїм рішенням про додаткову оплату в садочках для не місцевих, спричинив “революцію мам”. Так економічним чинником тернопільский мер хотів спонукати жителів навколишніх сіл проголосувати за приєднання до Тернополя. Це викликало зворотню реакцію. Ні одне село не виявило бажання приєднатись до обласного центру. Сергія Віталійовича цікавили всі села в напрямку Білої, включно до Івачева, де знаходиться водозабір міста.

В разі не приєднання цих сіл до Тернополя, у міського голови можуть виникнути проблеми із тарифами на воду. Громади сіл може запросто змінити цільове призначення землі, в яких проходять труби і тоді для тернополян вартість води може збільшитись в рази. Що є дуже невигідним для Надала, бо таке рішення громади можуть прийняти якраз перед наступними виборами і тоді ще раз обратись на посаду мера навряд чи він зможе.

Але чому БПП так сліпо слухає Сергія Надала. Цьому теж є логічне пояснення. За нашою інформацією, Сергій Надал обіцяв підтримати на виборах до Верховної ради і віддати обласний центр одному відомому тернополянину з команди Барни.