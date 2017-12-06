Влада і Саакашвілі хочуть нав’язати нам чорно-біле ставлення до своїх розборок, – Іван Ковалик

Табір влади і табір Саакашвілі хочуть нав’язати нам чорно-біле ставлення до своїх розбірок.

Влада: «Саакашвілі – це агент Кремля, який фінанансується з Росії бандою Януковича».

Саакашвілі: «влада – це бариги, які обкрадають український народ».

Я вірю і одним і другим.

Але не хочу, щоб в цих розбірках брали участь українці, які боряться за сильну та успішну державу, де кожен з нас і наші діти будуть відчувати себе в безпеці та забудуть про еміграцію.

В цей час табір Саакашвілі і влада боряться тільки за ВЛАДУ і ВЛАСНІСТЬ.

Нас – майданівців, волонтерів, військових, одним словом «патріотів», хочуть використати, як інструмент в цьому процесі.

Для на Друзі настав час нав’язати свій порядок денний. В якому буде три основних завдання:

по-перше

– реальні вироки для російських агентів в Україні, для унеможливлення реваншу і знищення української держави;

по-друге

– подолання корупції, як основного гальма розвитку економіки;

по-третє

– системні зміни в конструкції держави (конституційна реформа (Україна – парламентсько-президентська республіка), приватизація державної власності, демонополізація-деолігархізація, реформа спецслужб та інших правоохоронних органів. Цей список можна продовжувати)

Звідки цей процес має початися? З парламенту! Незважаючи на те, що сьогоднішній парламент є дуже строкатим, величезний вплив в ньому мають олігархи та російська агентура, там багато патріотів, які розкидані по фракціях або ж позафракційні.

В 2014 році український народ висловив вам – майданівцям, військовим, волонтерам, антикорупціонерам величезну довіру. Сьогодні настав час цю довіру виправдати реальними кроками і самостійністю в партійних розкладах. Бо іншого шансу може і не бути.

Повірте ми вас підтримаємо і нас багато. Ми всі разом вигнали Януковича, стримали агресію Росії. Тепер маємо доводити справу до кінця.

Україна понад усе!

Співкоординатор всеукраїнської мережі “Вільні люди” Іван Ковалик