Влада і Саакашвілі хочуть нав’язати нам чорно-біле ставлення до своїх розборок, – Іван Ковалик
Табір влади і табір Саакашвілі хочуть нав’язати нам чорно-біле ставлення до своїх розбірок.
Влада: «Саакашвілі – це агент Кремля, який фінанансується з Росії бандою Януковича».
Саакашвілі: «влада – це бариги, які обкрадають український народ».
Я вірю і одним і другим.
Але не хочу, щоб в цих розбірках брали участь українці, які боряться за сильну та успішну державу, де кожен з нас і наші діти будуть відчувати себе в безпеці та забудуть про еміграцію.
В цей час табір Саакашвілі і влада боряться тільки за ВЛАДУ і ВЛАСНІСТЬ.
Нас – майданівців, волонтерів, військових, одним словом «патріотів», хочуть використати, як інструмент в цьому процесі.
Для на Друзі настав час нав’язати свій порядок денний. В якому буде три основних завдання:
по-перше
– реальні вироки для російських агентів в Україні, для унеможливлення реваншу і знищення української держави;
по-друге
– подолання корупції, як основного гальма розвитку економіки;
по-третє
– системні зміни в конструкції держави (конституційна реформа (Україна – парламентсько-президентська республіка), приватизація державної власності, демонополізація-деолігархізація, реформа спецслужб та інших правоохоронних органів. Цей список можна продовжувати)
Звідки цей процес має початися? З парламенту! Незважаючи на те, що сьогоднішній парламент є дуже строкатим, величезний вплив в ньому мають олігархи та російська агентура, там багато патріотів, які розкидані по фракціях або ж позафракційні.
В 2014 році український народ висловив вам – майданівцям, військовим, волонтерам, антикорупціонерам величезну довіру. Сьогодні настав час цю довіру виправдати реальними кроками і самостійністю в партійних розкладах. Бо іншого шансу може і не бути.
Повірте ми вас підтримаємо і нас багато. Ми всі разом вигнали Януковича, стримали агресію Росії. Тепер маємо доводити справу до кінця.
Україна понад усе!
Співкоординатор всеукраїнської мережі “Вільні люди” Іван Ковалик