Народжуйте, де хочете. На Тернопільщині закрили пологове відділення

Народжуйте, де хочете. У Ланівцях, що на Тернопільщині, закрили пологове відділення, яке працювало там півсотні років. Надалі скоротять й гінекологію. Не народжують ланівчанки 150 діток на рік, то й хай їдуть в область. І якщо вагітних ще є куди направити, працівникам пологового – пряма дорога в центр зайнятості.

З дня на день шосте дитятко ланівчанки Юлії має з’явитися на світ. П’ятеро своїх дітей вона народжувала у місцевому пологовому. На початку лютого воно припинило роботу.

– Ой, дуже погано, дуже погано. Бо для чого його було закривати? Таке враження, справді, що немає породіль. Мені теж скоро народжувати, то треба їхати в Тернопіль, – жителька Ланівців Юлія.

Сьогодні багатодітна мама вирішує, на кого залишити діток, щоб поїхати заздалегідь на пологи в обласний центр, чи таки ризикнути і викликати “швидку”, коли почнуться перейми. Та боїться, що вкрита ямами дорога може стати місцем народження її малюка.

– Мені далеко туди добиратися, треба зрання, а як от, не дай Бог… От як в мене зараз – косе положення, і лікар каже, що треба завчасно лягати, – жителька Ланівців Юлія.

– Це наш родзал, тут народжували жінки, тут прекрасний столик з підігрівом…

Про пологове відділення Лариса Морозюк говорить у минулому часі, бо зараз тут не чути дитячого плачу, лише порожній коридор. Тут є все необхідне для комфорту мам і немовлят, каже завідувачка: палати для партнерських пологів, для інтенсивної терапії новонароджених, операційна. Та немає дозволу від Нацслужби здоров’я України надати вагітним допомогу.

– Я працюю тут 40 років, я дуже переживаю за те, щоб не було ускладнень в жінок, щоб вони кровотеч не мали, як діти будуть родитися: в теплому приміщенні чи в швидкій допомозі, оце мене дуже хвилює. Якщо не встигнуть довезти, в нас пакета не підписано з НСЗУ на пологи, і тут приймати пологи не будуть, швидка має її везти туди, де є пакет на пологи, – завідувачка акушерсько-гінекологічного відділення Лариса Морозюк.

Не виконані норми щодо народжуваності, немає фінансування, – знизує плечима керівник лікарні. За рік тут побачили світ 79 дітей, а має бути щонайменше 150. І зараз на обліку всього 47 вагітних.

– Враховуючи, що, дійсно, недостатнє фінансування закладу згідно звіту від НСЗУ, нам не вистачає коштів на зарплати і не було можливості утримувати відділ, як раніше. Якщо ж так виконувати ті вимоги НСЗУ, то ми неспроможні їх виконати, хоча колектив в нас, що стосується лікарів середнього, молодшого медперсоналу достатньо навчений, – директор КНП «Лановецька міська лікарня» Олег Богатюк.

Попри навички працівників, робочі місця знайшлись не для всіх. Аби відділення працювало, його можуть дофінансовувати з бюджету громади, однак в міській раді не бачать сенсу вкладати у нього кошти.

– Мені дуже шкода наших акушерок, бо вони грамотні акушерки. Не всіх могли забезпечити роботою, 5 чоловік з них пішли на біржу, – завідувачка акушерсько-гінекологічного відділення Лариса Морозюк.

Під загрозою у лікарні й відділення гінекології – його об’єднають з хірургічним. Аби в громаді зросла народжуваність, потрібно покращити умови життя для людей та повернути заробітчан додому, вважають жителі громади. Але коли це станеться в сучасних реаліях, прогнозувати ніхто не береться.