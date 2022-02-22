11:00 | 22.02.2022
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Народжуйте, де хочете. На Тернопільщині закрили пологове відділення

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Народжуйте, де хочете. У Ланівцях, що на Тернопільщині, закрили пологове відділення, яке працювало там півсотні років. Надалі скоротять й гінекологію. Не народжують ланівчанки 150 діток на рік, то й хай їдуть в область. І якщо вагітних ще є куди направити, працівникам пологового – пряма дорога в центр зайнятості.

З  дня на день шосте дитятко ланівчанки Юлії має з’явитися на світ. П’ятеро своїх дітей вона народжувала у місцевому пологовому. На початку лютого воно припинило роботу.

 Ой, дуже погано, дуже погано. Бо для чого його було закривати? Таке враження, справді, що немає породіль. Мені теж скоро народжувати, то треба їхати в Тернопіль, – жителька Ланівців Юлія.

Сьогодні багатодітна мама вирішує, на кого залишити діток, щоб поїхати заздалегідь на пологи в обласний центр, чи таки ризикнути і викликати “швидку”, коли почнуться перейми. Та боїться, що вкрита ямами дорога може стати місцем народження її малюка.

– Мені далеко туди добиратися, треба зрання, а як от, не дай Бог… От як в мене зараз – косе положення, і лікар каже, що треба завчасно лягати, – жителька Ланівців Юлія.

– Це наш родзал, тут народжували жінки, тут прекрасний столик з підігрівом…

Про пологове відділення Лариса Морозюк говорить у минулому часі, бо зараз тут не чути дитячого плачу, лише порожній коридор. Тут є все необхідне для комфорту мам і немовлят, каже завідувачка: палати для партнерських пологів, для інтенсивної терапії новонароджених, операційна. Та немає дозволу від Нацслужби здоров’я України надати вагітним допомогу.

– Я працюю тут 40 років, я дуже переживаю за те, щоб не було ускладнень в жінок, щоб вони кровотеч не мали, як діти будуть родитися: в теплому приміщенні чи в швидкій допомозі, оце мене дуже хвилює. Якщо не встигнуть довезти, в нас пакета не підписано з НСЗУ на пологи, і тут приймати пологи не будуть, швидка має її везти туди, де є пакет на пологи, – завідувачка акушерсько-гінекологічного відділення Лариса Морозюк.

Не виконані норми щодо народжуваності, немає фінансування, – знизує плечима керівник лікарні. За рік тут побачили світ 79 дітей, а має бути щонайменше 150. І зараз на обліку всього 47 вагітних.

– Враховуючи, що, дійсно, недостатнє фінансування закладу згідно звіту від НСЗУ, нам не вистачає коштів на зарплати і не було можливості утримувати відділ, як раніше. Якщо ж так виконувати ті вимоги НСЗУ, то ми неспроможні їх виконати, хоча колектив в нас, що стосується лікарів середнього, молодшого медперсоналу достатньо навчений, – директор КНП «Лановецька міська лікарня» Олег Богатюк.

Попри навички працівників, робочі місця знайшлись не для всіх. Аби відділення працювало, його можуть дофінансовувати з бюджету громади, однак в міській раді не бачать сенсу вкладати у нього кошти.

– Мені дуже шкода наших акушерок, бо вони грамотні акушерки. Не всіх могли забезпечити роботою, 5 чоловік з них пішли на біржу, – завідувачка акушерсько-гінекологічного відділення Лариса Морозюк.

Під загрозою у лікарні й відділення гінекології – його об’єднають з хірургічним. Аби в громаді зросла народжуваність, потрібно покращити умови життя для людей та повернути заробітчан додому, вважають жителі громади. Але коли це станеться в сучасних реаліях, прогнозувати ніхто не береться.

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