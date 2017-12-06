У Тернополі відзначають День армії

44-та окрема артилерійська бригада святкує День армії. На Театральному майдані відбулися урочистості з цього приводу. Окрім традиційних відзначень і концерту військового оркестру, тернополянам продемонстрували бойову техніку.

Ми бачимо причіпну артилерію, серед яких гармати «Гіацинт», МТ-12. Це артилерійські установки для ураження техніки противника і військової сили. Також бачимо тягачі, КРАЗи як старішого виробництва, так і вже сучасні, причіпляють оці великі десятитонні гармати і за допомогою їх переміщають у зону бойових дій, – розповів прес-офіцер 44-ї окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа.

За кожною гарматою закріплена певна кількість особового складу (до 8-ми чоловік), яка завжди готова взяти участь у бойових діях, додає Юрій Кульпа.

Сьогодні також відкриють АРТ-Студію бойової слави, яку створили у військовій частині за допомогою дизайнера Ольги Шаварської. У картинній галереї (вул. Сагайдачного, 12) представлена виставка картин «Портрети добровольців».

Адріана Білецька