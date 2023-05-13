Внаслідок російської атаки травмовані двоє тернополян, – Володимир Труш

Внаслідок обстрілу у Тернополі травмовані двоє цивільних громадян. Про це повідомляє голова військової адміністрації Володимир Труш.

Попередньо осколкові поранення та опіки. Потерпілі перебувають у лікарняних закладах. Їм надається уся необхідна допомога.

Є влучання у складські приміщення, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації.

На місці події працюють пожежники.

Загорання ще не ліквідовано повністю.

Усю ніч на місці події перебуватимуть спеціалісти.

Прошу усіх жителів Тернопільщини в жодному разі не перебувати біля місця загорання . Нагадую, – триває комендантська година!

Більше інформації надамо після висновків спеціалістів .