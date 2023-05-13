Внаслідок російської атаки травмовані двоє тернополян, – Володимир Труш
Внаслідок обстрілу у Тернополі травмовані двоє цивільних громадян. Про це повідомляє голова військової адміністрації Володимир Труш.
Попередньо осколкові поранення та опіки. Потерпілі перебувають у лікарняних закладах. Їм надається уся необхідна допомога.
Є влучання у складські приміщення, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації.
На місці події працюють пожежники.
Загорання ще не ліквідовано повністю.
Усю ніч на місці події перебуватимуть спеціалісти.
- Прошу усіх жителів Тернопільщини в жодному разі не перебувати біля місця загорання . Нагадую, – триває комендантська година!
Більше інформації надамо після висновків спеціалістів .