02:13 | 14.05.2023
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Новини Тернополя 

Внаслідок російської атаки травмовані двоє тернополян, – Володимир Труш

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Внаслідок обстрілу у Тернополі травмовані двоє цивільних громадян. Про це повідомляє голова військової адміністрації Володимир Труш.

Попередньо осколкові поранення та опіки. Потерпілі перебувають у лікарняних закладах. Їм надається уся необхідна допомога.

Є влучання у складські приміщення, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації.

На місці події працюють пожежники.

Загорання ще не ліквідовано повністю.

Усю ніч на місці події перебуватимуть спеціалісти.

  • Прошу усіх жителів Тернопільщини в жодному разі не перебувати біля місця загорання . Нагадую, – триває комендантська година!

Більше інформації надамо після висновків спеціалістів .

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