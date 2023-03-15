Важка втрата для Тернопільщини. Загинув Василь Шевчук



Обороняючи Україну від ворога, загинув наш земляк з Хоросткова – Василь Шевчук. Про це повідомляє Ігор Сопель.

Чимало людей знали пана Василя як патріота, працьовиту і наполегливу людину, спортсмена і рекордсмена.

Близько 30 років він загартовувався, багато тренувався, бігав босоніж. Був борцем за здоровий спосіб життя, і цим показував приклад для молоді.

Своїми досягненнями Василь Шевчук прославляв Тернопільщину. Пам’ятаю, мав за честь зустріти та привітати земляка із встановленням рекорду. Він подолав марафонську дистанцію, понад 42 кілометри, без верхнього одягу взимку.

Любив рідну землю, тому у свої майже 60 років пішов на фронт у лавах Збройних Сил України.

Щирі співчуття родині та близьким Василя Шевчука. Вічна пам‘ять Герою!🕯️