Вночі у Тернополі жінка з дитиною вилізла на дах будинку та намагалась зіскочити

Подія сталась в м. Тернопіль по вул. Руська, 42. Тут, близько 23.00 годин, виник побутовий конфлікт між сусідами.

Внаслідок сварки 33-річна жінка, намагаючись уникнути зустрічі з працівниками поліції, які прибули за викликом, проникла на дах будинку разом зі своєю п’ятирічною з дитиною. Жінка намагалась зіскочити з даху мансардного приміщення двоповерхового будинку. Прибулі на виклик медики провели обстеження та профілактичну бесіду, після якої жінка повернулась в квартиру та заспокоїлась.

Як стало відомо «Погляду», винуватиця нічного переполоху не вперше попадає в поле зору правоохоронних органів через гучні гулянки. До того ж вона орендує цю квартиру, адже сама родом з с. Маначин, Хмельницької області.