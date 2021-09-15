“Палити траву і бадилля – великий гріх, також цей дим викликає онкологію”, – отець Ростислав з Тернопільщини

Священник з Тернопільщини Ростислав Смірнов вкотре записує відео та застерігає жителів краю не палити суху траву і бадилля, адже по-перше це великий гріх, а по-друге саме цей дим викликає онкологічні захворювання.

Священник їхав на службу Божу та зупинився, щоб відзняти чергове відео, як місто потопає у диму.

“Скільки разів можна просити, вже записував одне відео, друге, і вкотре їду на службу на джерело Всецариці у Монастириськах і знову та сама картина, повністю змушений закривати вікна, виключати кондиціонер, бо неможливо дихати, – відзначив Ростислав Смірнов. – Бо наші господарі викопали городи і хочуть все на тих городах спалювати”.

Отець пропонує бадилля та листя залишити на зиму на городах і вийде перегній.

“Я особисто маю город, так само викопав картоплю і я залишив бадилля на городі і до весни воно повністю перегниває, навесні ми копаємо город і воно “розчиняється” в землі, – зауважив священник. – А ми хочемо, щоб вже сьогодні на тому городі була ідеальна чистота. А ми що на тому городі маємо день народження справляти чи весілля?! Та навіть якщо там на ділянці залишиться невеличка купка бадилля, то я думаю вона нікому не буде заважати”.

За словами священника, зазвичай бадилля підпалюють ввечері, але ті купи вже не горять, а просто цілу ніч тліюють і продукують дим.

“На бадилля ввечері впала роса, ви підпалили і купи не горять, а цілу ніч тліють і ми всі дихаємо з вами цим димом, – наголосив отець. – Отруююємо свої легені і легені своїм близьким. І нам байдуже, може в когось алергія, може в когось астма, може хтось хворіє коронавірусом. А що цим людям робити – лізти в підвал?! Треба мати милосердя та любов до своїх ближніх. Мало просто ходити до церкви – мало просто вірити в Бога і молитися – по ділах, каже Христос, пізнаю я чи є ви мої учні”.

Церква прирівнює палінння трави та бадилля до одного з гріхів.

“Папа Іван Павло другий видав енцикліку про екологію і про екологічний гріх, він каже, що це є одинадцята заповідь – людина, яка не береже екологію навколишнього середовища, вона грішить проти Бога і це є одинадцятим гріхом, – сказав Ростислав Смірнов. – Церква каже – не паліть, бо це шкодить середовищу і нашим ближнім. А ми це продовжуємо робити, знаючи, що ми робимо гріх – ми грішимо. І щоб потім не було скарг на Бога – Боже, чому я такий молодий і захворів”.

Як наголошує отець, саме цей дим провокує онкологічні заховрювання.

“Ми ще як в семінарії вчилися у нас часто проводили наукові конференції, приїжджали лікарі, онкологи і екологи і вони в один голос говорили, що ніщо так не викликає онкологію, як цей дим, який утворюється від спалення восени сухого листя, бадилля, трави та іншого, – наголосив священник. – Це не просто собі дим, отруйний дим і він є для нашого організму надзвичайно шкідливий. Тому я ще раз прошу вас і передайте своїм рідним і близьким – зупиніться з тим палінням, а інакше ми вбиваємо і природу і себе”.

Тернополяни