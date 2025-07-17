Вода повертається: фахівці “Тернопільводоканалу” відновлюють постачання поетапно

У Тернополі фахівці КП «Тернопільводоканал» розпочали поетапний запуск централізованого водопостачання, яке було тимчасово припинено через аварійну ситуацію на водопроводі. Протягом останніх трьох днів мешканці міста, а також приміських сіл, були без води, що спричинило тимчасові незручності для тернополян.

Вода поступово повертається до різних мікрорайонів міста, і час відновлення водопостачання може варіюватися в залежності від рельєфу місцевості, висоти будинків та інших чинників. Це важливо, оскільки, застосовуючи таку технологію запуску води, вдалося убезпечити труби водопровідних мереж від можливих аварійних проривів.

Керівництво «Тернопільводоканалу» пояснює, що поступове відновлення водопостачання дозволяє ретельно перевірити стан труб і уникнути непередбачуваних ситуацій. Фахівці підприємства наголошують, що для більшості жителів мікрорайонів вода з’явиться протягом кількох годин, однак через складність ситуації в окремих районах цей процес може зайняти більше часу.

«Наша команда робить усе можливе, щоб відновити водопостачання в найкоротші терміни та уникнути будь-яких додаткових проблем для мешканців Тернополя», — зазначають представники КП «Тернопільводоканал».

Зокрема, водопостачання буде поступово відновлюватися в районах «Дружба», «Кутківці», «Пронятин», а також на вулицях, де ситуація з водою була найбільш складною.

Мешканців Тернополя просять дотримуватися обережності під час запуску води та повідомляти про будь-які неполадки на гарячу лінію підприємства. Тим часом «Тернопільводоканал» продовжує роботи, які мають на меті стабілізувати ситуацію і забезпечити місто необхідними ресурсами.