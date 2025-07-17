Тернопільський «Ветеранський простір» допомагає понад 800 ветеранам: підсумки ІІ кварталу 2025 року

У Тернополі відбулася пресконференція, на якій В.о. директора КУТОР «Ветеранський простір» Юрій Човган поділився підсумками діяльності закладу за ІІ квартал 2025 року та окреслив плани на майбутнє. Станом на сьогодні в установі працюють 67 фахівців, серед яких 28 — учасники бойових дій або члени їхніх родин. Команда охоплює майже всі громади Тернопільщини, а до кінця липня планується розширити співпрацю до 55 громад області.

За ІІ квартал до установи надійшло 826 звернень від ветеранів та їхніх родин. Спеціалісти надали понад 10 000 послуг, серед яких консультації з правових питань, офлайн-послуги підтримки, дистанційні консультації та заходи з реабілітації, а також супроводи до державних установ і заходи для дітей військових та родин загиблих. Для ветеранів та їхніх родин працює мобільна виїзна група психологів, яка двічі-тричі на тиждень здійснює виїзди до громад.

Для підтримки поранених та транспортування ветеранів є спеціалізований транспорт, зокрема для перевезення поранених на гіроборді. Встановлено співпрацю з Укрзалізницею та поліцією для оперативного супроводу та допомоги ветеранам під час перевезення. Для дітей загиблих військових організовано культурні заходи, серед яких відвідини аквапарку та агропарку. Також для родин загиблих була організована всеукраїнська проща, що зібрала понад дві тисячі учасників з Тернопільщини, Львівщини та Івано-Франківщини.

Установа нещодавно переїхала до нового приміщення, яке наразі потребує ремонту, і вже активно працює над облаштуванням офісу для надання ще більше послуг ветеранам. В роботі «Ветеранського простору» є виклики, зокрема бюрократичні перешкоди та питання допуску до документів щодо демобілізованих, але команда активно працює над налагодженням взаємодії з військовими частинами та ТЦК, що полегшує процес підтримки ветеранів.

Очікуваний розрахунок навантаження складає 1 фахівець на 100 ветеранів. З огляду на збільшення числа звернень, «Ветеранський простір» планує розширювати мережу підтримки та покращувати якість наданих послуг у кожній громаді області. Юрій Човган запевнив, що «Ветеранський простір» продовжить свою роботу, розширюючи спектр послуг для ветеранів та їх родин. «Наша головна мета — забезпечити кожного ветерана необхідною підтримкою та дати йому шанс на гідне життя після служби», — підсумував директор установи.