У Тернополі рятувальники загасили палаючий автомобіль, який міг вибухнути

17 липня близько 20:50 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння легкового автомобіля на вул. Підволочиське шосе в місті Тернопіль. Особливу небезпеку ситуації створювала наявність газобалонного обладнання в авто — існувала реальна загроза вибуху та небезпека для людей поблизу.

На виклик оперативно прибув черговий караул 26-ї державної пожежно-рятувальної частини. Завдяки професійним, злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати та повністю ліквідувати у найкоротші терміни. На щастя, вибуху вдалося уникнути.

У гасінні брали участь 4 рятувальники та 1 одиниця спецтехніки.

🔧 ДСНС України закликає власників транспортних засобів з газобалонним обладнанням бути особливо уважними:

▪️ регулярно проходити технічний огляд;

▪️ дотримуватись правил безпеки під час експлуатації;

▪️ не ігнорувати перші ознаки несправності.

‼️ Пам’ятайте: своєчасна профілактика — це не лише збереження автомобіля, а й захист життя людей!