Водій моторолера на пішохідному переході збив жінку: Тернопільський суд збільшив розмір завданої шкоди

Тетяна Щ. звернулась до суду із позовом до Володимира С. та просила стягнути з нього 13 тис. 92 грн матеріальної та 20 тис. грн моральної шкоди. Обґрунтовуючи свої позовні вимоги, зазначила, що 14 січня 2022 року, приблизно о 19 год. 30 хв., Володимир С., керуючи моторолером, порушив Правила дорожнього руху України та на нерегульованому пішохідному переході по вул. Митрополита Шептицького у м. Тернопіль здійснив на неї наїзд.

Постановою Тернопільського міськрайонного суду від 25 травня 2022 року водія визнано винним за ст. 124 КУпАП (порушення учасником дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна) та притягнуто до адміністративної відповідальності, а саме накладено адміністративне стягнення у виді 850 грн штрафу.

Внаслідок дорожньої аварії позивачка отримала легкі тілесні ушкодження і тривалий час лікувалась, витративши на медичні препарати 4 тис. 270 грн. 60 коп. Також внаслідок ДТП було пошкоджено її окуляри (вартістю 6 тис. 197 грн) і куртка-пальто (2 тис. 625 грн). За висновком експерта речі ремонту не підлягали. Тому Тетяна Щ. звернулась до суду та просила стягнути із відповідача Володимира С. 13 тис. 92 грн матеріальної та 20 тис. грн моральної шкоди.

Рішенням Тернопільського міськрайонного суду від 19 грудня 2022 року позов задоволено частково. Із Володимира С. на користь позивачки стягнуто 9 тис. 234 грн компенсації за завдану матеріальну шкоду та 2 тис. грн моральної шкоди.

Не погодившись із судовим рішенням, позивачка подала апеляційну скаргу та просила скасувати рішення суду першої інстанції в частині відмови у задоволенні позовних вимог та ухвалити нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги повністю.

Відповідач апеляційної скарги не визнав та просив рішення суду першої інстанції залишити без змін.

У судовому засіданні Тернопільського апеляційного суду колегія суддів, детально перевіривши матеріали цивільної справи в межах поданої апеляційної скарги, погодилась із висновком суду першої інстанції, що саме внаслідок дорожньо-транспортної пригоди Тетяні Щ. спричинено тілесні ушкодження і завдано матеріальну та моральну шкоду. Проте колегія суддів не погодилась із визначеними районним судом розмірами сум стягнень.

Так, судом встановлено, що водій Володимир С., керуючи транспортним засобом засобом – моторолером, скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Відповідно до ч. 1 ст. 1187 ЦК України, джерелом підвищеної небезпеки є діяльність, пов’язана зокрема з використанням транспортного засобу.

Згідно із ч. 2 ст. 1187 ЦК України, шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі (право власності, інше речове право, договір підряду, оренди тощо) володіє транспортним засобом, механізмом, іншим об’єктом, використання, зберігання або утримання якого створює підвищену небезпеку.

У судовому засіданні Тетяна Щ. розповіла, що з огляду на характер травм і тілесних ушкоджень їй було рекомендовано консультації у нейрохірурга та офтальмолога. Також довелось двічі робити комп’ютерну томографію і вживати ліки, що підтверджено наданими нею медичними висновками та чеками.

З огляду на наведене, колегія суддів визнала слушними доводи апеляційної скарги, що місцевим судом помилково не враховано понесені неї витрати на обстеження та придбання рекомендованих лікарем препаратів. Тому сума документально підтверджених витрачених на лікування коштів становила 2 тис. 493 грн. При цьому колегія суддів погодилась із висновком місцевого суду щодо неприйняття чеків на загальну суму 1 тис. 473 грн, оскільки зазначені в них медичні препарати не зазначені у консультативних висновках медичних спеціалістів.

Крім того, внаслідок ДТП було пошкоджено окуляри позивачки (вартістю 6 тис. 197 грн) і куртка-пальто (2 тис. 625 грн) загальною вартістю 8 тис. 822 грн. Відповідно до висновку експерта, через значні пошкодження ці речі недоцільно і неможливо ремонтувати. Тому загалом компенсація за завдану матеріальну шкоду, яку Володимир С. зобов’язаний відшкодувати Тетяні Щ., становила 11 тис. 315 грн.

Також колегія суддів частково погодилась із доводами позивачки стосовно розміру моральної шкоди. Обґрунтовуючи свої позовні вимоги, Тетяна Щ. вказала на фізичний біль і страждання, які зазнала у зв’язку з ушкодженням здоров’я, та пережиті душевні страждання внаслідок пошкодженого власного майна. Оскільки замість виконання своїх звичних справ й проведення часу з родиною вона заради відновлення стану здоров’я була змушена проходити різні процедури та обстежуватись. При цьому період реабілітації супроводжувався постійним болем, що завдавав дискомфорту. Зокрема, через ушкодження стегна вона не могла нормально пересуватись і потребувала сторонньої допомоги. Крім цього, ходила на перев’язки обличчя, що приносило їй неприємні больові відчуття.

Зважаючи на наведене, колегія суддів прийшла до переконання, що слід збільшити розмір завданої моральної шкоди і стягнути з Володимира С. на користь Тетяни Щ. 6 тис. 700 грн (що відповідає розміру мінімальної зарплати). Саме такий розмір компенсації відповідає засадам розумності, виваженості та справедливості й у повній мірі відшкодовує завдану моральну шкоду.

З урахуванням зазначеного, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду апеляційну скаргу Тетяни Щ. задовольнила частково. Рішення Тернопільського міськрайонного суду від 19 грудня 2022 року змінила та збільшила суму стягнення матеріальної шкоди із 9 тис. 234 грн до 11 тис. 315 грн, а моральної шкоди – із 2 тис. грн. до 6 тис. 700 грн.