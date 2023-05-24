Землю оборони за 163 мільйони гривень незаконно привласнили на Тернопільщині

Ділянка вартістю 163 мільйони грн стала причиною судової тяганини на Тернопільщині.

Ще у травні 2021 року сільська рада в області незаконно зареєструвала право комунальної власності на ділянку. Мова про 4 гектари земель оборони.

Такі дії були незаконними, тож фахівці спецпрокуратури звернулись до Господарського суду області. Там позов задовільнили.

“Суд витребував у власність держави в особі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України з незаконного володіння органу місцевого самоврядування майже 4 гектари земель оборони вартістю понад 163 мільйони гривень”, – повідомляють у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

Коли рішення суду набуде законної сили спецпрокуратура вимагатиме його реального виконання.