“Війна застала на митному посту”. Історія військовослужбовця Сергія Яцуха

Митник Сергій Яцух був на зміні, коли 24 лютого Росія почала рух військ до кордонів України. Уродженець села Святець Хмельницької області, працював державним інспектором митного поста “Нові Яриловичі“ Чернігівської митниці та проживав у Чернігові. Там і загинув 16 березня 2022 року, захищаючи місто.

Декан факультету фінансів та обліку Західноукраїнського національного університету Андрій Кизима розповів про Сергія Яцуха.

“Я ще тоді читав у них лекції з податкового менеджменту. Пам’ятаю Сергія, він був дисциплінований, розумний, добре вчився. Погано вчитися і потрапити одразу на митницю – це неможливо, а він потрапив одразу по розподілу на митну службу. Це не так просто. І бачте, так сталося, що завдяки таким студентам героїчним, Україна вистояла і стоїть до цього часу”, – каже Андрій Кизима.

Андрій Кизима. Фото: Суспільне Тернопіль

24 лютого, коли російські війська почали повномасштабне вторгнення, він був одним з перших, хто зупиняв ворога на чернігівському напрямку. Він воював у складі 21-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ. Його батьки приїхали з Теофіполя, Хмельницької області в Тернопіль та прийшли до університету, де навчався їхній син.

Батьки біля університету. Фото: Суспільне Тернопіль

“24-го він зателефонував раненько, сказав, що почалася війна. Бо він до того знав, що це все буде. Працював на митному посту, на кордоні і знав про те, де збиралися війська, техніка”, – розповів батько Василь Яцух.

Батько Василь Яцух. Фото: Суспільне Тернопіль

“Тільки почули, що війна, я зразу до нього кажу, що сідай в машину і їдь додому. Він одразу твердо сказав: “Ні, мамо! Ні! Будемо захищати Україну, будемо боронити”, – говорить мати Галина Яцух.

Василь Яцух і Галина Яцух. Фото: Суспільне Тернопіль

Батько Сергія каже, коли російські війська ввійшли в місто, щоб зупинити танки і БМП син робив все, що міг.

Сергій Яцух. Фото: Василь Яцух

Разом з другом виготовляв запалювальну суміш, возив їжу на блокпости.

“Він не служив і військової підготовки не проходив. Третій вже певно раз пішов у військкомат і 6 березня він вже захищав Чернігів, воював. Розповідав, що і з літаків обстрілювали, бомби скидали на них. Їх обстрілювали зі всіх видів зброї. Це не бій був, це просто був розстріл”.

Батько Сергія. Фото: Суспільне Тернопіль

16 березня 2022 року, під час мінометного обстрілу в селі Новоселівці, Сергій отримав смертельні поранення

“Прилетіло біля нього, поранило напарника. Він просто висунувся, щоб подивитися, що з ним, щоб допомогти йому. В той час прилетіла міна і Сергій загинув”, – говорить батько.

Сергій Яцух. Фото: Василь Яцух

Василь Яцух – кіборг з 93 бригади, захисник Донецького аеропорту у 2014-му році. Чоловік каже, Сергій – його єдиний син. Разом із нареченою 31-річний Сергій мав багато планів, розповідає його мама.

“Вони дуже гарна пара була. Мали добудувати будинок, одружитися, діточок народити”.

Галина Яцух. Фото: Суспільне Тернопіль

Батьки кажуть, для них дуже важливо, щоб пам’ять про сина зберігалася. Місяць тому на сайті Президента колеги Сергія зареєстрували петицію про присвоєння Сергію Яцуху звання Героя України. Зараз там майже 11 тисяч підписів.

Петиція. Фото: Суспільне Тернопіль

“Набрати 25 тисяч, тоді розглянуть цю петицію про присвоєння йому Героя України. Щоб пам’ятали сина, щоб прийдешні покоління пам’ятали, що були такі Герої, які захищали Україну”, – каже Василь Яцух.



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