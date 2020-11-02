Видужали 50 людей, зареєстровано 155 нових випадків COVID-19 та сім смертей 2 листопада в Тернопільській області

Станом на 02 листопада 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 20961 випадку діагноз лабораторно підтверджений (19532 випадки – дорослі, 1429 випадків – діти), з них 265 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 15865 осіб.

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 5561 (4186 одужало, 57 летальних, 1318 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 947 (779 одужало, 8 летальних, 160 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 1016 (724 одужало, 18 летальних, 274 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 939 (789 одужало, 17 летальних, 133 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 979 (722 одужало, 13 летальних, 244 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 1022 (759 одужало, 20 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 243 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 994 (778 одужало, 13 летальних, 203 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 517 (441 одужало, 6 летальних, 70 продовжують хворіти);

– Козівський район – 635 (508 одужало, 5 летальних, 122 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1276 (1018 одужало, 21 летальних, 237 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 509 (452 одужало, 2 летальних, 55 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 849 (684 одужало, 14 летальних, 151 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 671 (476 одужало, 4 летальних, 191 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 294 (181 одужало, 3 летальних, 110 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 881 (626 одужало, 19 летальних, 236 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 1705 (1269 одужало, 14 летальних, 422 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 1498 (1061 одужало, 15 летальних, 422 продовжують хворіти);

– Шумський район – 668 (412 одужало, 15 летальних, 241 продовжують хворіти);

За попередню добу:

видужало 50 осіб;

проведено 847 досліджень методом ПЛР;

підтверджено 155 випадків зараження вірусом COVID-19.

зареєстровано 7 летальних випадків: жінка 74 р. Тернопіль, жінка 74 р. Тернопільський район с. Петриків, жінка 67 р. Збаразький район с. Романове Село, жінка 42 р. Заліщицький район с. Устечко, чоловік 69 р. м. Монастириська, жінка 64 р. м. Монастириська, жінка 65 р. Монастириський район с. Ковалівка.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (35 осіб)

Бережанський район (5 осіб):

• м. Бережани – 3

• с. Куропатники – 1

• с. Демня – 1

Борщівський район (1 особа):

• м. Борщів – 1

Бучацький район (7 осіб):

• м. Бучач – 3

• с. Трибухівці – 1

• с. Підзамочок – 1

• с. Бобулинці – 1

• с. Пишківці – 1

Гусятинський район (5 осіб):

• смт Гусятин – 1

• м. Копичинці – 3

• с. Суходіл – 1

Заліщицький район (10 осіб):

• м. Заліщики – 2

• с. Дорогичівка – 1

• с. Новосілка – 2

• с. Зелений Гай – 1

• с. Солоне – 1

• с. Устечко – 3

Збаразький район (14 осіб):

• м. Збараж – 9

• с. Великі Вікнини – 1

• с. Старий Збараж – 1

• с. Опрілівці – 1

• с. Кривчики – 1

• с. Максимівка – 1

Зборівський район (6 осіб):

• м. Зборів – 3

• с. Погрібці – 1

• с. Гаї-Розтоцькі – 1

• с. Озерянка – 1

Козівський район (5 осіб):

• смт Козова – 1

• с. Хоростець – 2

• с. Купчинці – 1

• с. Теофіпілка – 1

Кременецький район (7 осіб):

• м. Кременець – 5

• м. Почаїв – 1

• с. Великі Бережці – 1

Лановецький район (2 особи):

• м. Ланівці – 2

Монастириський район (2 особи):

• м. Монастириська – 1

• с. Ковалівка – 1

Підволочиський район (1 особа):

• м. Скалат – 1

Підгаєцький район (0 осіб)

Теребовлянський район (40 осіб):

• м. Теребовля – 13

• смт Дружба – 1

• с. Кобиловолоки – 1

• с. Стара Могильниця – 1

• с. Іванівка – 6

• с. Ілавче – 11

• с. Тютьків – 1

• с. Деренівка – 1

• с. Варваринці – 1

• с. Застіноче – 1

• смт Микулинці – 1

• с. Дарахів – 1

• с. Зарваниця – 1

Тернопільський район (1 особа):

• смт Велика Березовиця – 1

Чортківський район (3 особи):

• м. Чортків – 1

• с. Косів – 1

• с. Нагірянка – 1

Шумський район (11 осіб): • м. Шумськ – 1 • с. Рохманів – 1 • с. Цеценівка – 2 • с. Вовківці – 1 • с. Малі Дедеркали – 2 • с. Биківці – 1 • с. Людвище – 2 • с. Мирове – 1