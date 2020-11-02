На Тернопільщині дозволено проводити навчання у містах, які опинилися в «червоній» зоні карантину

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила проводити навчання у містах, які опинилися в «червоній» зоні карантину. Про це повідомила начальник управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації Ольга Хома.

«Спершу це стосується великих навчальних закладів. Якщо у класі більш як 20 учнів, то вони повинні бути поділені на групи та навчатися почергово. Зокрема, навчання може відбуватися у дві зміни, або почергово. Тобто, одна підгрупа йде до школи в понеділок, а інша – у вівторок. Водночас підгрупа, яка перебуває вдома, дивиться урок дистанційно, — каже Ольга Хома.

Якщо ж у навчальних закладах відсутність педагогічних працівників та учнів перевищує 30 %, то вони автоматично переходять на дистанційне навчання. Однак, рішення про дистанційну чи очну форму навчання приймають керівники разом з педагогічними радами.

Як наголосила Ольга Хома, відділи освіти, керівники відділів освіти не впливають на навчальний процес, а саме як той чи інший навчальний заклад повинен навчатися у період карантину.