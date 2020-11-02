На якому етапі формування нових районів на Тернопільщині

На наступному пленарному засіданні Верховна Рада розгляне законопроєкт «Про утворення та ліквідацію районів». Відтак, згідно з Постановою, замість 17 на Тернопільщині залишиться три райони з центрами у Тернополі, Чорткові та Кременці.

За словами директора департаменту архітектури, будівництва, ЖКГ, будівництва та енергозбереження Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Харченка, райони є різні за чисельністю та потенціалом. При їхньому формуванні було враховано старі межі усіх районів. Лише Збаразький район вийшов розділений. Зокрема Вишнівецька громада увійшла до складу Кременецького району, а Збаразька ОТГ – до Тернопільського району.

«Відповідно у межах цих новостворених районів мають відбутися формування нових районних рад, які були обрані на останніх виборах, та їх апаратів. Згодом на базі цих новоутворених районів має відбутися формування нових райдержадміністрацій. Їх відповідно буде три», – каже Володимир Харченко.

Однак, як наголосив Володимир Харченко, говорити про остаточну процедуру ліквідації та утворення нових адміністративних утворень можна буде після 3 листопада, у випадку успішного розгляду законопроєкту.

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада України прийняла Постанову № 3650 «Про утворення та ліквідацію районів». Згідно з документом скоротили кількість районів з 490 до 136.