10:00 | 22.08.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Вийшла з дому і не повернулася: зникла жителька Тернопільщини Марія Бичинська

Irena 0 Views Прокоментуй!
Співробітники Бережанського відділу поліції  розшукують 57-річну жительку села Слов’ятин  Бичинську Марію Михайлівну.
 
18 серпня близько 7 години ранку жінка вийшла з дому й назад не повернулася.
 
Прикмети зниклої: зріст 160-165 см, середньої тілобудови, волосся чорне коротке, обличчя смугляве. 
 
Була одягнена  в коричневий светр,сині джинси та взута в тапочки синього кольору. 
 
За словами очевидців, жінку бачили, як вона рухалася в напрямку села Нижня Липиця  Рогатинського району  Івано-Франківської області. 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *