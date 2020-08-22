Вийшла з дому і не повернулася: зникла жителька Тернопільщини Марія Бичинська

Співробітники Бережанського відділу поліції розшукують 57-річну жительку села Слов’ятин Бичинську Марію Михайлівну.

18 серпня близько 7 години ранку жінка вийшла з дому й назад не повернулася.

Прикмети зниклої: зріст 160-165 см, середньої тілобудови, волосся чорне коротке, обличчя смугляве.

Була одягнена в коричневий светр,сині джинси та взута в тапочки синього кольору.

За словами очевидців, жінку бачили, як вона рухалася в напрямку села Нижня Липиця Рогатинського району Івано-Франківської області.