Офіційна інформація: 22 серпня у Тернопільській області підтверджено 207 випадків зараження COVID-19

Станом на 22 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 4507 випадках діагноз лабораторно підтверджений (4159 випадків – дорослі, 348 випадків – діти), з них 51 летальний (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 2823 особи.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 3246, з яких 1585 досліджень на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 79 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1661 дослідження на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 109 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 1273 (670 одужало, 5 летальних, 598 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 224 (105 одужало, 3 летальних, 116 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 51 (24 одужало, 1 летальний , 26 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 184 (125 одужало, 2 летальних, 57 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 167 (98 одужало, 69 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 125 (65 одужало, 6 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 54 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 237 (151 одужало, 4 летальних, 82 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 57 (39 одужало, 18 продовжують хворіти);

– Козівський район – 116 (76 одужало, 1 летальний, 39 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 470 (440 одужало, 8 летальних, 22 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 153 (123 одужало, 30 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 277 (256 одужало, 5 летальних, 16 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 63 (36 одужало, 27 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 17 (8 одужало, 2 летальних, 7 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 124 (56 одужало, 68 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 377 (182 одужало, 3 летальних, 192 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 353 (156 одужало, 197 продовжують хворіти);

– Шумський район – 239 (213 одужало, 10 летальних, 16 продовжують хворіти);

За попередню добу:

✅видужало 64 особи;

✅проведено 628 досліджень методом ПЛР;

✅проведено 66 досліджень на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 2 осіб виявлено позитивний результат та 43 дослідження на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – у 8 осіб виявлено позитивний результат.

✅підтверджено 207 випадків зараження вірусом COVID-19.

🌏Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (63 особи)

⭕️Бережанський район (9 осіб):

• м. Бережани – 6

• с. Посухів – 1

• с. Рибники – 1

• с. Павлів – 1

⭕️Борщівський район (6 осіб):

• м. Борщів – 1

• с. Пищатинці – 2

• с. Бурдяківці – 1

• смт Скала-Подільська – 2

⭕️Бучацький район (6 осіб):

• с. Сновидів – 1

• с. Пишків – 1

• с. Переволока – 1

• с. Зубрець – 1

• с. Підлісся – 1

• с. Трибухівці – 1

⭕️Гусятинський район (12 осіб):

• м. Хоростків – 3

• с. Котівка – 3

• с. Оришківці – 3

• м. Копичинці – 1

• с. Личківці – 1

• с. Глібів – 1

⭕️Заліщицький район (16 осіб):

• м. Заліщики – 2

• смт Товсте – 3

• с. Садки – 1

• с. Добрівляни – 5

• с. Лисівці – 2

• с. Рожанівка – 1

• с. Ангелівка – 1

• с. Ворвулинці – 1

⭕️Збаразький район (7 осіб):

• с. Іванківці– 1

• с. Доброводи – 1

• м. Збараж – 3

• с. Чернихівці – 1

• с. Федьківці – 1

⭕️Зборівський район (3 особи):

• м. Зборів – 1

• с. Озерна – 1

• смт Залізці – 1

⭕️Козівський район (3 особи):

• смт Козова – 1

• с. Козлів – 2

⭕️Кременецький район (4 особи):

• м. Кременець – 1

• с. Млинівці – 1

• с. Гаї – 1

• с. Сапанів – 1

⭕️Лановецький район (6 осіб):

• с. Бережанка – 2

• с. Снігурівка – 1

• м. Ланівці – 2

• с. Грибова – 1

⭕️Монастириський район (4 особи):

• с. Красіїв – 1

• сел. Коропець – 3

⭕️Підволочиський район (1 особа):

• с. Хоптянка – 1

⭕️Теребовлянський район (26 осіб):

• м. Теребовля – 18

• смт Микулинці – 3

• с. Плебанівка – 3

• с. Кобиловолоки – 1

• с. Золотники – 1

⭕️Тернопільський район (24 особи):

• смт Велика Березовиця – 1

• смт Великі Бірки – 1

• с. Івачів Долішній – 1

• с. Драганівка – 5

• с. Красівка – 1

• с. Миролюбівка – 1

• с. Байківці – 1

• с. Великі Гаї – 2

• с. Петриків – 1

• с. Настасів – 1

• с. Мишковичі – 3

• с. Смиківці – 2

• с. Довжанка – 1

• с. Гаї-Шевченківські – 2

• с. Буцнів – 1

⭕️Чортківський район (17 осіб):

• м. Чортків – 10

• смт Заводське – 3

• с. Угринь – 1

• с. Косів – 1

• с. Росохач – 1

• с. Білобожниця – 1