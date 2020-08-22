Офіційна інформація: 22 серпня у Тернопільській області підтверджено 207 випадків зараження COVID-19
Станом на 22 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 4507 випадках діагноз лабораторно підтверджений (4159 випадків – дорослі, 348 випадків – діти), з них 51 летальний (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 2823 особи.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 3246, з яких 1585 досліджень на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 79 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1661 дослідження на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 109 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 1273 (670 одужало, 5 летальних, 598 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 224 (105 одужало, 3 летальних, 116 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 51 (24 одужало, 1 летальний , 26 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 184 (125 одужало, 2 летальних, 57 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 167 (98 одужало, 69 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 125 (65 одужало, 6 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 54 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 237 (151 одужало, 4 летальних, 82 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 57 (39 одужало, 18 продовжують хворіти);
– Козівський район – 116 (76 одужало, 1 летальний, 39 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 470 (440 одужало, 8 летальних, 22 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 153 (123 одужало, 30 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 277 (256 одужало, 5 летальних, 16 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 63 (36 одужало, 27 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 17 (8 одужало, 2 летальних, 7 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 124 (56 одужало, 68 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 377 (182 одужало, 3 летальних, 192 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 353 (156 одужало, 197 продовжують хворіти);
– Шумський район – 239 (213 одужало, 10 летальних, 16 продовжують хворіти);
За попередню добу:
✅видужало 64 особи;
✅проведено 628 досліджень методом ПЛР;
✅проведено 66 досліджень на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 2 осіб виявлено позитивний результат та 43 дослідження на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – у 8 осіб виявлено позитивний результат.
✅підтверджено 207 випадків зараження вірусом COVID-19.
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (63 особи)
⭕️Бережанський район (9 осіб):
• м. Бережани – 6
• с. Посухів – 1
• с. Рибники – 1
• с. Павлів – 1
⭕️Борщівський район (6 осіб):
• м. Борщів – 1
• с. Пищатинці – 2
• с. Бурдяківці – 1
• смт Скала-Подільська – 2
⭕️Бучацький район (6 осіб):
• с. Сновидів – 1
• с. Пишків – 1
• с. Переволока – 1
• с. Зубрець – 1
• с. Підлісся – 1
• с. Трибухівці – 1
⭕️Гусятинський район (12 осіб):
• м. Хоростків – 3
• с. Котівка – 3
• с. Оришківці – 3
• м. Копичинці – 1
• с. Личківці – 1
• с. Глібів – 1
⭕️Заліщицький район (16 осіб):
• м. Заліщики – 2
• смт Товсте – 3
• с. Садки – 1
• с. Добрівляни – 5
• с. Лисівці – 2
• с. Рожанівка – 1
• с. Ангелівка – 1
• с. Ворвулинці – 1
⭕️Збаразький район (7 осіб):
• с. Іванківці– 1
• с. Доброводи – 1
• м. Збараж – 3
• с. Чернихівці – 1
• с. Федьківці – 1
⭕️Зборівський район (3 особи):
• м. Зборів – 1
• с. Озерна – 1
• смт Залізці – 1
⭕️Козівський район (3 особи):
• смт Козова – 1
• с. Козлів – 2
⭕️Кременецький район (4 особи):
• м. Кременець – 1
• с. Млинівці – 1
• с. Гаї – 1
• с. Сапанів – 1
⭕️Лановецький район (6 осіб):
• с. Бережанка – 2
• с. Снігурівка – 1
• м. Ланівці – 2
• с. Грибова – 1
⭕️Монастириський район (4 особи):
• с. Красіїв – 1
• сел. Коропець – 3
⭕️Підволочиський район (1 особа):
• с. Хоптянка – 1
⭕️Теребовлянський район (26 осіб):
• м. Теребовля – 18
• смт Микулинці – 3
• с. Плебанівка – 3
• с. Кобиловолоки – 1
• с. Золотники – 1
⭕️Тернопільський район (24 особи):
• смт Велика Березовиця – 1
• смт Великі Бірки – 1
• с. Івачів Долішній – 1
• с. Драганівка – 5
• с. Красівка – 1
• с. Миролюбівка – 1
• с. Байківці – 1
• с. Великі Гаї – 2
• с. Петриків – 1
• с. Настасів – 1
• с. Мишковичі – 3
• с. Смиківці – 2
• с. Довжанка – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 2
• с. Буцнів – 1
⭕️Чортківський район (17 осіб):
• м. Чортків – 10
• смт Заводське – 3
• с. Угринь – 1
• с. Косів – 1
• с. Росохач – 1
• с. Білобожниця – 1