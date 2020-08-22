Перестало битися серце почесного жителя Чорткова Петра Дзиндри
Сьогодні, 22 серпня, перестало битись серце нашого видатного земляка, активного громадського діяча, Почесного жителя Чорткова, співзасновника районної громадської організації «Сільськогосподарська дорадча служба» Дзиндри Петра Володимировича. Про це повідомляють у міській раді.
Колектив Чортківської міської ради, її депутатський корпус, громадськість міста глибоко засмучені непоправною втратою для усіх нас та висловлюють щирі співчуття сину – Ярославу Петровичу Дзиндрі, секретарю міської ради, а також всім рідним та близьким.
Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль від втрати рідної людини. Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи…
Вічна пам’ять!