11:31 | 22.08.2020
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Перестало битися серце почесного жителя Чорткова Петра Дзиндри

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Сьогодні, 22 серпня, перестало битись серце нашого видатного земляка, активного громадського діяча, Почесного жителя Чорткова, співзасновника районної громадської організації «Сільськогосподарська дорадча служба» Дзиндри Петра Володимировича. Про це повідомляють у міській раді.

Колектив Чортківської міської ради, її депутатський корпус, громадськість міста глибоко засмучені непоправною втратою для усіх нас та висловлюють щирі співчуття сину – Ярославу Петровичу Дзиндрі, секретарю міської ради, а також всім рідним та близьким.

Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль від втрати рідної людини. Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи…

Вічна пам’ять!

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