Як ректор тернопільського університету прибирав сміття у парку і саджав троянди

Власний приклад, як турбуватися про довкілля за межами свого дому, студентам Тернопільського національного економічного університету показував сьогодні ректор Андрій Крисоватий.

“Під фотокамеру” ректор саджав троянди, орудував граблями на території студентського містечка ТНЕУ, збирав сміття у парковій зоні.

“У дружній атмосфері й робота в задоволення”, — написав на своїй сторінці керівник ТНЕУ Андрій Крисоватий, прикріпивши фотофакти з толоки.

Фото зі сторінки Андрія Крисоватого у Facebook.