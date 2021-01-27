Як відзначили найкращих студентів ТНМУ

У Тернопільському національному медичному університеті діє проект «Кращий студент року». Наприкінці кожного календарного року відбувається конкурс на здобуття перемоги у таких номінаціях: «За відмінні успіхи у навчанні», «За вагомі досягнення в науковій роботі» (премія імені І.Горбачевського), «За активну громадянську позицію», «За вагомі досягнення в розвитку культури», «За вагомі досягнення у спорті», «За активну волонтерську діяльність». У цьому відборі можуть брати участь студенти денної форми навчання 1-6 курсів, які мають високі показники у навчанні, займаються науково-дослідною роботою, беруть активну участь у житті університету загалом.

Для участі у конкурсі у визначені конкурсною комісією строки молоді люди подають у центр виховної роботи та культурного розвитку ТНМУ заповнену анкету та копії документів, що засвідчують успіхи студента (дипломів, відзнак, грамот, подяк, наукових статей, патентів).

Отже, за підсумками 2020 року та за результатами розгляду конкурсної комісії перемогу у номінації «За відмінні успіхи у навчанні» здобула Ярина Тильчак – студентка п’ятого курсу стоматологічного факультету. Її найвищий середній бал становить 5.0. Упродовж 2020 року вона опублікувала чотири наукові статті, посіла друге місце у секції «Офтальмологія, стоматологія, ЛОР-патологія» під час XXIV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. Також Ярина була учасницею VIII Міжнародного віртуального конгресу студентів стоматологічних факультетів в Загребі (Хорватія), де представила усну доповідь.

З червня 2020 року наша студентка є редактором платформи «UA Platform» в Українській академії пародонтології. Вона здобула перемогу в номінації «Вирішення ситуаційних задач в хірургічній стоматології» під час Міжнародної онлайн-олімпіади студентів медичних вишів «Самарканд – 2020». Була нагороджена грамотою за високі показники у навчанні та з нагоди 15-ї річниці з дня заснування стоматологічного факультету та Міжнародного дня студента.

Найкращим у номінації «За вагомі досягнення в науковій роботі» (премія імені І.Я. Горбачевського) став студент четвертого курсу медичного факультету Олександр Теренда. У 2018 році він отримав диплом ІІ ступеня на XXII Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених. У 2019 році став переможцем (диплом І ступеня) Всеукраїнської олімпіади з анатомії. Цього ж року отримав диплом ІІ ступеня на XXIIІ Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених. У 2020 році мав диплом ІІ ступеня на XXIV Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених. За час навчання опублікував 11 тез, написав 2 статті, а також брав участь в ІІ Міжнародному україно-німецькому симпозіумі з громадського здоров’я «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі – виклики в умовах реформування та перспективи розвитку» (2020 рік).

«За активну громадянську позицію» була відзначена студентка шостого курсу медичного факультету Юлія Бандрівська, яка є засновницею студентського влогу «Outlook». Мета цього проекту – інформувати читачів влогу про навчання і дозвілля в ТНМУ, його особливості, популяризація нашого вишу, медичної освіти і професії лікаря загалом. Такий влог є родзинкою студентської активності у ТНМУ і унікальним студентським проєктом. Він має власну сторінку в мережі Інстаграм, у якої майже три тисячі читачів, також активно розвиває сторінку у Фейсбуці. Студентка є засновницею та організатором гри «Students quest» , де кілька років поспіль в одному місці збирались активні та творчі студенти, знайомилися, спілкувалися, змагалися за перемогу та класні призи, знаходили нові інтереси та захоплення, проводили яскраво своє дозвілля. Юлія Бандрівська – організатор благодійної акції «Миколай про тебе не забуде» для підопічних Петриківського пансіонату і організатор просвітницьких акцій для школярів «Ведмедик-медик» та тематичних лекцій на тему статевого виховання.

Найкращою у номінації «За вагомі досягнення в розвитку культури» визнана Андріана Бучко – студентка третього курсу медичного факультету. У 2020 році вона стала організатором і співорганізатором багатьох історико-культурних заходів та краєзнавчих розвідок. Один з них – це патріотично-пошукова розвідка у селі Старому Олексинці Кременецького району Тернопільської області. Студентам вдалось віднайти і викарбувати імена загиблих повстанців УПА та ОУН з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці. Віднедавна, щоб розширити надбання нації, урізноманітнити та вдосконалити краєзнавчо-дослідницьку роботу була створена громадська організація «Інститут досліджень національної спадщини».

«За активну волонтерську діяльність» була відзначена студентка четвертого курсу медичного факультету Дарина Шандрук. Вона – ініціаторка та організаторка проекту «Я-ментор» протягом 3 років. Основною метою проєкту є максимальне полегшення адаптації першокурсників до навчання в університеті. Також ментори з першого дня роботи розповідають про можливості в науковій, громадській та волонтерській галузях, що мотивує новачків з початку навчання активно брати участь у позанавчальному житті університету. Наставниками для новачків стають лише кращі студенти, які відзначились у різних напрямках студентського життя, адже з 213 бажаючих було обрано 51. Необхідність та важливість цього проекту показує те, що першокурсники вже 2 рік поспіль мають змогу анонімно висловити свою думку щодо менторів в гугл-формі, протягом місяця отримано 263 позитивних відгуки та лише один негативний. Також колишні першокурсники активно поповнюють менторський корпус. У межах проекту відбираються студенти, що готові працювати з іноземцями, адже їм теж потрібні наставники, які можуть не лише розповісти про навчання, а ще й допомогти краще освоїти українську мову, а також ознайомити із містом, особливостями перебування в Україні.

Дарина Шандрук – співорганізаторка проекту «Ведмедик-медик» і проекту «Sexeducation». Метою останнього є підвищення рівня обізнаності учнів про будову статевої системи, методи контрацепції, венеричні захворювання, ранню вагітність.

Також грамоти отримали і представники факультету іноземних студентів – Праджвал Тіппанавар Гангаппа (Prajwal Tippannavar Gangappa (IM 342)) та Шумаель Мохамед Кхан (Shumayel Mohammad Khan Athar (IM 430)) за активну участь у студентському самоврядуванні, проведенні онлайн конкурсу «Арт-галерея ТНМУ» під час карантину, участь у проекті «Ментор ТНМУ» і супровід студентів-іноземців, які є менторами першокурсників іноземного факультету. Вони також організатори проекту «МедГрадієнт», який керується принципом сучасного світового підходу у навчанні і спрямований на допомогу студентам молодших курсів («рівний рівному». А також були відзначені за популяризацію української мови серед студентів факультету іноземних студентів. Свою грамоту Праджвал Тіппанавар Гангаппа отримає після повернення з Індії.

Цьогоріч у номінації «За вагомі досягнення у спорті»не було обрано нікого через карантинні умови і відсутність змагань, але ми впевнені, що у наступні роки ми матимемо чимало претендентів на цю нагороду.

Вітаємо наших найкращих студентів і бажаємо їм подальших успіхів, реалізації мрій.

Прессекретар ТНМУ Яніна Чайківська. Світлини Миколи Василечка.