Виставка робіт іконописця з Тернопільщини експонувалася у центрі світового паломництва – Фатімі

Уперше виставка українського іконописця, заслуженого майстра народної творчості України Володимира Шерстія з Чорткова експонувалася у місці світового паломництва – Марійському духовному центрі міста Фатіма, де більше століття тому відбулося об`явлення Богородиці трьом пастушкам.

Після повернення з Португалії пан Володимир завітав до редакції ЧортківCity, де поділився враженнями про свою персональну виставку.

З його слів, це стало можливим завдяки запрошенню отців-василіан. Зокрема пароха церкви УГКЦ о. Сільвіо Литвинчука з Бразилії.

Його батьки були емігрантами з України, а сам отець здобував теологічну освіту у Брюховичах. З ним пана Володимира познайомив давній приятель художника – отець Венедикт, котрий раніше служив у Чорткові, а згодом його перевели у Фатіму.

На замовлення Марійського духовного центру чортківський іконописець виготовив три плащаниці, які отцю Сільвіо дуже сподобались. І він попросив привезти до них виставку ікон. Всі фінансові витрати взяли на себе отці-василіани.

Отець Сільвіо, каже Володимир Шерстій, щиро любить нашу східну ікону. Взагалі у Португалії про ікону знають мало, вона там малопоширена, адже для римо-католицької церкви більш властивою є скульптура. Тож попри її пропагування, це і знайомство португальців з нашою культурою, українською державою і таке інше.

На виставці, яка проходила з 21 по 29 вересня цього року в духовно-туристичному комплексі Domus Pacis, було представлено всього двадцять робіт, написаних у візантійському стилі (у ньому творить художник), серед яких відома мандрівна ікона «Неутомима поміч», освячена на передовій у зоні бойових дій на сході країни. Вона нещодавно побувала також у Болгарії. Крім цього, ряд ікон був написаний спеціально для виставки, із зображенням Фатімської Богородиці, які там і залишилися.

На відкритті виставки побували доктор Нуно Празерес, директор всесвітнього апостоліату у Фатімі, доктор Глорія Рібейро, літератор, філолог, перекладач, представники місцевої влади, культурних кіл Португалії, журналісти. Серед відвідувачів було багато представників з української діаспори, у тому числі нашого Чорткова.

Опісля Фатіми кілька днів виставка ікон Володимира Шерстія перебувала в іншому португальському місті Лейрія. Загалом перебував чортківський художник-іконописець у Португалії майже місяць, знайомлячись з багатою на архітектурно-культурну спадщину країною Західної Європи.

У планах пана Володимира – влаштувати ювілейну виставку робіт з нагоди свого 60-річчя та видання персонального каталогу робіт. На жаль, в виставковим залом у Чорткові проблема. Обов`язково відбудеться виставка у Тернопільському художньому музеї, про що є попередня домовленість.

Автор: Любомир Габруський

Головний редактор ЧортківCity