Владика Теодор освятив парафіяльний будинок на Тернопільщині

20 жовтня парафію Успення Пресвятої Богородиці в с. Городище Козлівського деканату візитував єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Теодор (Мартинюк). Духовними піснеспівами і віршованим словом парафіяни і діти з короваєм та квітами зустріли владику. Відбулася Архиєрейська Свята Літургія, на якій архиєрею співслужили о. Володимир П’єцух, о. Андрій Галиш, о. Олег Довбенко, о. Роман Коцур і місцевий парох о. Богдан Зінченко.

У своєму повчальному слові після Євангелія єпископ Теодор заохочував до спільної молитви за священичі і монаші покликання, а відтак після богослужіння висловив чимало подячних слів на адресу парафіян, жертводавців, які словом, працею своєю і молитвою долучилися до побудови парафіяльного будинку.

Завершивши Святу Літургію, архиєрей здійснив Чин освячення нового парафіяльного дому.

повідомила Олеся Зінченко