Як договірні матчі стають проблемою спорту та заходи протидії цій практиці

Договірні матчі — події, які передбачають попередню згоду учасників змагань на певний результат. Найчастіше такі маніпуляції здійснюються для отримання вигоди від ставок чи інших угод. Зустрічаються у різних видах спорту: баскетболі, тенісі, футболі.

Проблеми та ризики договірних матчів

«Проплачені» ігри несуть серйозні ризики для чесної конкуренції та спорту. Сприяють формуванню несправедливих умов для інших учасників змагань, підривають довіру вболівальників, призводять до фінансових втрат з боку букмекерських контор та гравців. За словами оглядача спортивних ставок сайту https://meta.ua/bookmakers/ А. Рубана, організатори та сумлінні учасники спортивних змагань, а також законослухняні букмекери, вдаються до суттєвих заходів, спрямованих на запобігання таких випадків та виявлення причасних осіб. Такі заходи є надзвичайно важливими, з урахуванням негативних наслідків договірних матчів для спортивної спільноти та суспільства в цілому.

Серед основних ознак договірних матчів слід зазначити:

несподівані зміни котирувань (коефіцієнтів) для ставок;

незвичайна поведінка тренерського складу чи учасників зустрічей;

аномальні підсумки спортивних зустрічей тощо.

Спортивні організації та букмекерські контори наполегливо працюють в напрямку виявлення сумнівних ігор та запобігання ним. Найчастіше фахівці виявляють договірні матчі у менш солідних та популярних дивізіонах.

Способи боротьби із сумнівними матчами

Для усунення цієї проблеми використовуються різні ініціативи та заходи. Це може бути:

посилення відповідальності за участь у сумнівних правочинах;

активне впровадження систем аналізу та моніторингу ставок;

навчання тренерів та гравців принципам чесної гри, етичним нормам;

співробітництво між букмекерськими конторами, правоохоронними органами, спортивними компаніями.

Спортсменів, які роблять неправомірні дії, тимчасово дискваліфікують чи повністю усувають від спорту. Що стосується букмекерських контор, то їм належить важлива роль у виявленні та запобіганні договірним іграм. Саме букмекерські контори мають необмежений доступ до ставок та можуть оперативно виявити різкі зміни котирувань (множників). Подібні коливання можуть свідчити про реалізацію неправомірних схем. Сьогодні букмекери активно співпрацюють із представниками спорту та правоохоронними органами, яким повідомляють про наявність підозрілої активності. Тому, роблячи ставки на вебсайті надійної букмекерської контори, клієнти можуть бути впевнені у прозорості та безпеці фінансових операцій.

Висновок

Договірний матч — серйозне порушення, здатне принести багато негативних наслідків для всієї спортивної спільноти. Боротьба з ними потребує серйозних зусиль з боку спортивних компаній, букмекерів, правозахисників, тренерського складу, гравців, фанатів та ЗМІ. Тільки скоординовані дії допоможуть забезпечити справедливу та чесну гру, запобігти реалізації сумнівних схем.