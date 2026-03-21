На війні загинув захисник Анатолій Муха з Тернопільщини

Кожна звістка про загибель наших Захисників це – сильний страх і невимовний біль.

Скориківська громада у жалобі – 19 березня поблизу міста Миколаївка, Донецької області, під час виконання бойового завдання, загинув Захисник України — Муха Анатолій Михайлович, 1979 року народження, повідомляють на сторінці громади.

Поховання Героя буде у селі Гущанки.

Анатолій народився у нас, на Тернопільщині, проте значна частина життя Його була тісно пов’язана з містом Шептицький (Червоноград), Львівської області.



Щирі співчуття брату, близьким, друзям, побратимам Анатолія і всім, хто знав Героя.



Наш обов‘язок — пам‘ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи.



Світла пам’ять і вічна шана Захиснику України!

Поділіться:









