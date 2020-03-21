Як працюватимуть контрольно-пропускні пункти у Тернополі

В Тернопільській громаді – надзвичайна ситуація, але рух для приватного, легкового транспорту поки не обмежений, – про це повідомляють у міській раді.

✅На в’їздах в Тернопіль створять 10 контрольно-пропускних пунктів

✅На них будуть проводити температурний скринінг для водіїв та пасажирів, огляд, надаватимуть поради, а при необхідності спрямовуватимуть в лікарні

✅В штабі просять людей залишатися вдома, дотримуватися карантину, лише так ми зможемо зупинити поширення інфекції

❗️Перелік постів, які будуть облаштовані на в’їздах у Тернопіль:

– а/д М-19, вул. 15 Квітня;

– а/д перехрестя вул. Купчинського та вул. Корольова;

– а/д М-12, за Збаразьким кільцем;

– а/д виїзд з с. Великі Гаї;

– а/д М-19, вул. Микулинецька, навпроти ресторану «Шинок»;

– а/д виїзд з с. Петриків, біля маркету «АТБ»;

– а/д М-12, сервісний центр МВС;

– а/д М-09, біля автозаправки «Автотехсервіс»;

– а/д перехрестя с. Біла, Бродівське перехрестя;

– а/д виїзд вул. Текстильна на Об‘їзну.

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