Як працюватимуть контрольно-пропускні пункти у Тернополі
В Тернопільській громаді – надзвичайна ситуація, але рух для приватного, легкового транспорту поки не обмежений, – про це повідомляють у міській раді.
✅На в’їздах в Тернопіль створять 10 контрольно-пропускних пунктів
✅На них будуть проводити температурний скринінг для водіїв та пасажирів, огляд, надаватимуть поради, а при необхідності спрямовуватимуть в лікарні
✅В штабі просять людей залишатися вдома, дотримуватися карантину, лише так ми зможемо зупинити поширення інфекції
❗️Перелік постів, які будуть облаштовані на в’їздах у Тернопіль:
– а/д М-19, вул. 15 Квітня;
– а/д перехрестя вул. Купчинського та вул. Корольова;
– а/д М-12, за Збаразьким кільцем;
– а/д виїзд з с. Великі Гаї;
– а/д М-19, вул. Микулинецька, навпроти ресторану «Шинок»;
– а/д виїзд з с. Петриків, біля маркету «АТБ»;
– а/д М-12, сервісний центр МВС;
– а/д М-09, біля автозаправки «Автотехсервіс»;
– а/д перехрестя с. Біла, Бродівське перехрестя;
– а/д виїзд вул. Текстильна на Об‘їзну.