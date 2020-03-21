У Чорткові продуктові магазини відтепер працюватимуть лише з 8:00 до 18:00

Голова Чортківської міської територіальної громади Володимир Шматько розповів про результати засідання Чортківського штабу боротьби з коронавірусом, а також результати спільного засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Чортківській міській раді та Чортківській РДА.

На засіданні комісії вирішили:

– від сьогодні, 21 березня, зупинити всі роботи на будівельних майданчиках в Чортківській МТГ;

– встановити графік роботи всіх продуктових магазинів з 8:00 до 18:00;

– зупинити роботу тютюнових кіосків через велике скупчення людей біля них;

– господарські магазини, а також магазини, які торгують насінням, повинні працювати онлайн або шляхом обмеження тісного контакту з покупцями;

– «Чортківгаз», «Чортківське ВУВКГ», «Чортківський РЕМ «Тернопільобленерго», «Чортківський теплорайон КПТМ ТОР «Тернопільтеплокомуненерго» припинити всі планові роботи, окрім аварійних;

– надалі проводити дезінфекцію доріг, тротуарів, спортивних та дитячих майданчиків, лавок, зупинок громадського транспорту;

– обладнати місця для обсервації медиків, працівників поліції, працівників ДСНС, людей, які повернулись з-за кордону на базі Чортківської школи-інтернат ім. Р.Ільяшенка, гуртожитків Чортківського державного медичного та Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжів.