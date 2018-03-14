Як розписати писанку за давніми звичаями, безкоштовно навчатимуть у Тернополі

З метою залучення учнівської молоді та громадськості до вивчення великодніх народних традицій в Тернопільському обласному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді з 17 березня до 5 квітня щосуботи та щонеділі триватимуть майстер-класи з писанкарства.

Своїми знаннями та умінням писати великодню писанку з відвідувачами майстер-класу ділитимуться працівники Центру.

З собою треба мати куряче або інше пташине яйце білого кольору. Участь у майстерні безкоштовна.

Графік роботи:

Сб: 10:00 – 14:00 год.

Нд. 10:00 – 14:00 год.