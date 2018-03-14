Видатній письменниці і просвітянці Чортківщини Марії Штепі — 93 роки!

Привітати з днем народження колишнього політв’язня, письменницю і активну просвітянку, нагороджену Указом Президента України орденом княгині Ольги ІІІ ступеня Марію Штепу, яка відзначила свій 93-й день народження прийшло чимало людей, зокрема, вихованці спільно з керівником театрального гуртка “Акторська майстерність” Надією Музичкою Палацу дітей та юнацтва, священник УГКЦ “Воздвиження Чесного Хреста” з с. Біла Володимир Заболотний, представники просвіти м. Чорткова та ін.

У привітаннях для Марії Степанівни пролунали слова глибокої вдячності та поваги за багаторічну працю та неоціненний внесок у скарбницю української історії.

Адже відомо, що життєвий шлях, активна громадська позиція, незламність духу п. Марії є прикладом для наслідування нашій молоді.

Опісля привітань, Марія Степанівна запросила усіх присутніх до чаювання, під час якого поділилась спогадами про буремні роки підпільної боротьби за волю України, декламувала патріотичні вірші,розповідала про намір видати чергову книгу, – повідомляє Чортківська міська рада.