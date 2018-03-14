На Тернопільщині вже сім мільйонерів заявили про свої статки

З початку року податкову декларацію про отримані доходи подав 2241 громадянин. Зокрема, 1042 декларації подано громадянами, які зобов’язані були задекларувати свої доходи, а 1199 – громадянами, які виявили бажання скористатися правом на податкову знижку.

Загальна сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань з ПДФО становить 3,7 млн гривень.

Доходи в розмірі понад 1 млн грн задекларували 7 осіб на загальну суму 28,8 млн гривень. Основними джерелами доходів мільйонерів є продаж нерухомого та рухомого майна (4 громадяни), доходи у вигляді спадщини чи дарування (1 громадянин), а також інші доходи (2 громадяни).

За результатами декларування мільйонери мають додатково сплатити 360 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 108 тис. грн військового збору.

Нагадуємо, що кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2017 році, триває до 2 травня цього року, – повідомляє відділ організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області.