Як Тернопіль святкуватиме 480-річницю Дня міста та День Незалежності?

Стартують святкування 23 серпня. Розпочнуться вони із церемонії освячення та підняття державного прапора України на Театральному майдані. Після цього відбудуться покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків Тараса Шевченка, Ярослава Стецька, Ярослави Стецько, В’ячеслава Чорновола, Степана Бандери, Героїв Небесної Сотні та учасників АТО з нагоди 29-ї річниці Незалежності України. Панахида та покладання квітів до могил воїнів АТО на Микулинецькому кладовищі пройдуть 24 серпня о 10.00 год. А от святкування Дня міста триватиме 27-30 серпня.

Фестиваль гончарства пройде онлайн

У святкові дні відбудуться два фестивалі. У парку ім. Т. Шевченка організують всеукраїнський фестиваль «Не святі горшки ліплять». Він проходитиме онлайн, однак на тернополян чекають цікаві майстер-класи. А на Театральному майдані розгорнеться «Файне небо». Впродовж трьох днів 7 професійних команд із різних міст України будуть влаштовувати польоти на повітряних кулях. 27 серпня ввечері у різних локаціях міста відбудеться традиційний підготовчий обряд – «Гріти небо». 28 серпня ввечері пройдуть показові старти з використанням спецефектів, присвячені Дню міста. 29 і 30 серпня проходитимуть ранкові та вечірні старти з Театрального майдану, а також у денну пору доби тернополяни матимуть унікальну можливість піднятися на кулі над Театральним майданом та приземлитися назад на майдан. Години стартів оголошуватимуться у соціальній мережі Фейсбук. Там також проходитимуть розіграші підйомів.

Відвідати концерт тернополяни та гості міста зможуть не тільки на вулицях міста, а й на воді. Так, 27 серпня з 16.00 год. концертний майданчик діятиме на теплоході «Парій». 28 серпня на бульварі ім. Т. Шевченка працюватиме фотовиставка, яка розкаже, як святкували День міста у попередні роки. А о 13.00 год. на вулиці Качали,1 відкриють трансферт-містечко. 28-30 серпня тут же триватиме пленер «Крізь роки, крізь століття Тернопіль живий». У парку ім. Т. Шевченка цього дня можна буде відвідати конкурс «Квіткові композиції». 28 серпня о 14.30 год. в арт-галереї відбудеться спецпогашення марки «Молодіжна столиця України. Тернопіль». А о 15.00 год. на вулиці Г. Сагайдачного розпочнеться традиційна Мистецька імпреза «Крізь терни до зірок». На алеї відкриють ще п’ять «квіток терену»: Євгена і Тамари Удіних, Ореста Савки, Олександра Смика, Сергія Притули та медичній спільноті. О 19.00 год. на Театральному майдані пройде вшанування та нагородження найдостойніших тернополян.

– Цьогорічний День міста, звісно, відрізнятиметься від звичних святкувань, адже в умовах карантину задля безпеки тернополян ми не можемо багато чого дозволити в плані проведення масових зібрань. Саме тому вперше фестиваль гончарства, про який згадувалося вище, пройде онлайн. Готуючи концертні заходи, нам вдалося відвідати різні куточки України, побувати у великих майстрів гончарства. Ми відзняли відео їхніх робіт. І ці відео будуть транслюватися в онлайн-режимі. На завершення фестивалю гончарства, який триватиме три дні, 29 серпня у парку ім. Т. Шевченка буде спалений солом’яний дідух, це вже стало тернопільською традицією. Наголошую, що ми не розраховуємо на величезну кількість людей під час спалювання, адже карантинні заходи безпеки стоять на першому місці. Новий фестиваль «Інтерсіч» – це цікавий новий проєкт України та країн ЄС. У закритому режимі молоді драйвові гурти ділитимуться своїми музичними творами одне з одним, а також глядачі зможуть спостерігати за цим в онлайн-режимі через LED-телевізори. Зауважу, що транслювання цього проєкту відбуватиметься не лише в Тернополі, а й по всій Україні, – розповіла начальник управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради Світлана Козелко.

До Дня міста організують історично-пізнавальні екскурсії

З нагоди святкування 480-ї річниці Тернополя для мешканців та гостей будуть проводитися оглядові історично-пізнавальні екскурсії, що відкриють досі невідомі факти про історію становлення міста.

Програмою передбачено дві вечірні екскурсії Тернополем. 19 серпня о 18-00 год. відбудеться безкоштовна збірна оглядова екскурсія «Тарнополь та його тарнопільці». Присутні дізнаються про життя міста та його мешканців від 1540 року до сьогодні, про місцеві бувальщини, оповідки, легенди та містифікації.

28 серпня о 18-45 год. усі бажаючі зможуть дізнатися про знаменитих і не дуже власників Тернополя від 1540-го до 1843-го років. Чи їхні особи вплинули на розвиток міста, а може Тарнополь вплинув на них? Хто знає, який населений пункт був би на місці Тернополя, якби не Ян Амор Тарновський, який своїм коштом збудував замок та нове місто? Чи піднявся би Тарнополь з руїни польсько-турецької війни, якби не допомогла нова власниця – польська королева? Зрештою, чому тарнополяни зібрали величезну суму і відкупилися від останнього власника? Саме під час екскурсії можна буде отримати відповіді на ці та інші запитання. Окрім цього, учасників чекає багато цікавих оповідок з історії рідного міста.

– Ми пишаємося тим, що Тернопіль процвітає! Щороку наше місто відвідує не одна тисяча туристів. Цього року рекомендую всім відвідати «Палац кіно», адже саме в Тернополі відбудеться допрем’єрний показ фільму «Східняк», де буде присутня творча група. Точний час буде повідомлено ближче до події. Також рекомендую потрапити у парк ім. Т. Шевченка, де відбудеться нагородження найдостойніших тернополян. Родзинкою концерту на теплоході «Парій» стане те, що музиканти будуть перебувати на одному судні, а всі бажаючі (до 30 людей) – на іншому. Ця концертна програма розрахована на дві години. Вона не втомить, а навпаки збадьорить та додасть натхнення, адже концерти на воді, навіть в умовах карантину, – можливі. Загалом концертні програми розраховані до 22-30 год. Фінансування на себе взяло управління культури ТМР та міська рада, – повідомила Світлана Козелко.

Вікторія Ушакова, Соломія Вершигора



