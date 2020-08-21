Ми вільні, сильні, Незалежні! – вітання голови Тернопільської ОДА Володимира Труша з Днем Незалежності

Ми вільні, сильні, Незалежні!

Перед нами безліч можливостей. А позаду 29 років досвіду, які допомагають рухатися вперед. Ми знаємо ціну свободи. Ми більше не будемо жити за чужими правилами. Ми будуємо власну країну. Незалежну та самодостатню. Де людина – найвища цінність. Де ідеї – найкраща інвестиція, а єднання – найбільше багатство.

Ми разом змінюємо країну. Робимо її кращою. Заради людей. Заради кожного. У нас могутній потенціал, великі перспективи, багаті природні ресурси, прогресивні цілі, які неодмінно будуть успішними. Ми навчились дбати один про одного, цінувати свою свободу, бути гідними свої країни!

З Днем Незалежності!

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш