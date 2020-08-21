Вперше в Тернополі можна пройти тест на COVID-19 групою більше 10 чоловік

До цього часу пандемія коронавірусної інфекції не випускала Вас за межі Вашої країни? Тепер є можливість пройти ПЛР-тестування та вирішити всі свої справи за кордоном без жодних обмежень.

Для діагностики береться мазок із ротоглотки і слизової оболонки носа. Це займає близько 1-2 хвилини. Результати доступні вже протягом 2-3 дня з моменту здачі матеріалу. Довідка про проходження ПЛР-тесту видається українською мовою та англійською мовою, – це звільняє Вас від 2-х тижневого карантину в країні призначення.

Вартість тесту для групи осіб

10 осіб 4 % від вартості тестування 20 осіб 6 % від вартості тестування 50 осіб 10 % від вартості тестування

Підготовка до здачі тесту на SARS-CoV-2, збудника COVID-19

Дослідження здається натщесерце! За 3-4 години до взяття мазків не чистити зуби, не полоскати горло, не використовувати жувальну гумку і не курити. За 6 годин до дослідження не використовувати лікарські засоби для зрошення ротоглотки і препарати для розсмоктування, не використовувати краплі і не промивати ніс.

Ми дбаємо про безпеку наших клієнтів, тому для проходження тестування на COVID-19 в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» створений спеціально обладнаний кабінет. Це дозволяє безпечно, якісно та комфортно пройти діагностику.

Для попереднього запису телефонуйте (068) 752 52 52!