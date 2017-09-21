До чого прищеплює любов тернопільський медичний університет

Нещодавно випускник медичног Noor Alghanimey передав кошти до нашого університету з метою ініціювати цього року серед іноземних студентів чергову акцію, покликану допомогти онкохворим людям, йдеться у групі в мережі Фейсбук Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського.

Справа в тому, що під час свого навчання Noor Alghanimey був активним учасником кількох благодійних проектів. Участь у них, щирі емоції дітей настільки його вразили, що він вирішив і надалі підтримувати подібні заходи. Проект «Повернемо щасливе дитинство онкохворим дітям» глибоко перекликається з його особистою історією, адже юнак втратив у ранньому віці маму, яка мала онкологічне захворювання. Тому він і вніс свою лепту, щоб дати шанс іншим бути здоровими. Окрім того, Noor Alghanimey неодноразово разом з іншими своїми колегами по парті допомагав ліпити вареники для українських солдат.

Як він сказав в одному зі своїх інтерв’ю: « У моїй країні також триває війна. Я знаю, що таке, коли батьки втрачають дітей, діти батьків. Я тут, щоб допомогти українцям швидше отримати перемогу, щоб в Україні запанував мир».

