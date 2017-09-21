Соціальний заклад на Гусятинщині ремонтують коштом благодійників

Коштом благодійників у стаціонарному відділенні Гусятинського терцентру, що знаходиться у Копичинцях, здійснюються ремонтні роботи.

Оновлення приміщень стало можливим завдяки фінансовій допомозі благодійного фонду Медичне Милосердя Канади та народного депутата Миколи Люшняка.

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Гусятинського району здійснює соціальне обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживанням, в умовах стаціонарного, тимчасового перебування.

– Створити належні умови проживання для підопічних територіального центру у відділенні для тимчасового або постійного проживання вдається, коли крім власних коштів та прикладених зусиль є дієва допомога благочинців. Ми маємо змогу продовжувати ремонтні роботи у відділенні, розташованому у місті Копичинці, використовуючи фінансову підтримку Народного депутата України Микола Люшняка, який щомісяця перераховує досить вагому суму на рахунок територіального центру, а також благодійного фонду Медичне Милосердя Канади. Саме через цей фонд пан Семен Гуменний із Канади вкотре передав кошти для потреб відділення, – зазначила Оксана Добровольська, директор Гусятинського Територіального центру соціального обслуговування.

Як розповіла пані Оксана, кілька кімнат, де проживають підопічні, уже набули осучасненого вигляду. На сьогодні завершено ремонтні роботи кімнати медичного персоналу та коридору, що прилягає до неї. Саме тут одинокі старенькі щоденно отримують медичні послуги, проходять необхідні процедури. Тому так важливо було забезпечити тут комфорт і приємне перебування.